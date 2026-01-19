Contrabanda cu arme, descoperită la vama Albița, ar fi început în 2023

Contrabanda cu arme depistată la punctul vamal Albița ar fi fost pusă la cale încă din anul 2023.

Declarația a fost făcută de directorul Serviciului Vamal, Radu Vrabie, în cadrul emisiunii „Cutia Neagră PLUS” de la TV8.

Potrivit acestuia, atât anchetele desfășurate de organele de drept, cât și cele interne ale instituției sunt în plină desfășurare, iar până în acest moment nu au fost confirmate implicări ale angajaților vamali.

Radu Vrabie a menționat că primul episod documentat datează din 2023, însă cele mai multe tentative ar fi avut loc în intervalul 2024–2025.

În dosar figurează cinci persoane reținute: exportatorul, brokerul vamal și transportatorul, arestați pe teritoriul Republicii Moldova, precum și șoferul camionului, aflat în detenție în România. Șeful Vămii a precizat că, deocamdată, nu poate spune dacă au fost identificate și alte persoane implicate în schemă.

Totodată, s-a stabilit că transporturile ilegale nu au trecut frontiera în aceeași tură de serviciu, însă, cel mai probabil, toate au avut loc prin același punct vamal.

„Pentru noi, acest caz a fost o lecție”, a declarat Vrabie, subliniind că, în urma incidentului, au fost revizuite procedurile interne și efectuate controale suplimentare.

Referindu-se la riscul de corupție din sistem, șeful Serviciului Vamal a spus că nu poate emite un verdict categoric într-un termen atât de scurt.

„Nu sunt judecător și nici atotștiutor. În două luni nu poți trage concluzii definitive”, a explicat acesta, adăugând că sistemul vamal, asemenea întregii societăți, este vulnerabil la astfel de riscuri.

Datele prezentate arată că, în ultimii trei ani, 54 de angajați ai Serviciului Vamal au fost suspendați pe durata examinării dosarelor penale. Dintre aceștia, doar unul a fost găsit vinovat, nouă au fost reîncadrați după finalizarea proceselor, iar celelalte cauze se află încă pe rolul instanțelor.