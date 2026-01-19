Creştinii ortodocşi de stil vechi sărbătoresc astăzi Boboteaza. Tradiții și superstiții

Creștinii ortodocși pe stil vechi sărbătoresc astăzi, 19 ianuarie, Botezul Domnului. În această zi, se săvârșește slujba de sfințirea apelor, cunoscută ca Agheasmă Mare.

În tradiția ortodoxă, Boboteaza este însoțită de diverse obiceiuri și ritualuri. Unul dintre cele mai importante este Sfințirea Apelor, când preoții sfințesc apa din biserică și din apele curgătoare, precum râuri, lacuri sau fântâni. Credincioșii iau aghiasmă, apa sfințită, considerată a avea puteri de purificare și vindecare.

Se spune că fetele care alunecă pe gheaţă şi cad în această zi vor avea mari șanse să se mărite până la finalul anului. Această superstiție se aplică, de asemenea, și băieților.

În această zi, nu este recomandat să speli rufe, deoarece toate apele sunt considerate sfințite, iar nimic nu trebuie împrumutat. În anumite regiuni, se crede că este de rău augur să speli chiar și în următoarele opt zile.

Totodată, se mai spune că apa sfințită, cunoscută sub numele de aghiasma mare, adusă din biserică în această zi, are puteri miraculoase. Cu doar câteva picături din ea, se pot trata afecțiuni precum deochiul, alcoolismul, sterilitatea sau tulburările nervoase. De asemenea, aghiasma poate curăța locuințele de spiritele rele.