Contrabandă cu țigări pe ruta Chișinău–București: Angajați CFM, implicați

Un grup criminal organizat specializat în contrabandă cu țigarete a fost destructurat de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu angajații Serviciului Vamal și procurorii PCCOCS. Gruparea era implicată în scoaterea ilicită de pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor supuse accizelor, folosind ruta feroviară Chișinău–București.

Potrivit Poliției, un grup de persoane, identitatea unora urmează a fi stabilită, printre care se numără și angajați ai Căii Ferate din Moldova, se foloseau de poziția lor de serviciu pentru a facilita transportarea ilegală a țigaretelor peste frontiera de stat.

„Pe 10 noiembrie curent, ofițerii de investigație, cu sprijinul mascaților din BPDS „Fulger”, au desfășurat mai multe percheziții simultane la domiciliile persoanelor vizate, în depoul de locomotive și vagoane din Chișinău, precum și în trenul de pe cursa Chișinău–București.

În urma acțiunilor, în incinta depoului din Chișinău a fost depistată o cantitate de peste 120.000 de țigarete, ascunse și pregătite pentru a fi transportate prin contrabandă peste frontieră. De asemenea, de la unul dintre figuranți au fost ridicate sume în valoare de 50.000 de lei și 4.755 de euro”, comunică Poliția.

Investigațiile continuă.

Potrivit legii, persoanele găsite vinovate de comiterea unei asemenea infracțiuni riscă pedeapsă cu închisoarea de la 4 la 10 ani, în cazul în care valoarea mărfurilor accizate depășește 8.000 de unități convenționale sau cantitatea de țigarete depășește 120.000 de bucăți.