Cooperare Moldova–România–Ucraina pentru un lanț alimentar mai sigur

Moldova, România și Ucraina își unesc eforturile pentru siguranța alimentară și sănătatea animalelor, într-un context regional în care bolile la frontieră și calitatea produselor ajunse pe piață devin teme de securitate, nu doar de consum. La o reuniune desfășurată la București, autoritățile de profil din cele trei state au pus pe masă un plan comun care vizează controlul riscurilor la graniță și protecția consumatorilor, de la fermă și până la farfurie.

Discuțiile s-au concentrat pe crearea unor instrumente comune de reacție rapidă atunci când apar suspiciuni privind calitatea produselor, contaminări sau focare de boală. Una dintre măsurile-cheie este o platformă comună de alertă sanitară, prin care instituțiile din cele trei țări să poată schimba imediat informații despre riscuri și să coordoneze retrageri de produse, controale suplimentare sau restricții temporare de circulație a mărfurilor.

Planul include și dezvoltarea unui sistem digital de trasabilitate, astfel încât fiecare lot de produse de origine animală sau vegetală să poată fi urmărit pe tot parcursul lanțului alimentar. De la fermă, abator sau procesator, până la transportator și raftul magazinului, autoritățile vor putea identifica rapid traseul unui produs și eventualele puncte vulnerabile. Această trasabilitate este esențială atât pentru protejarea consumatorilor, cât și pentru menținerea încrederii în exporturile din cele trei state.

Un alt element important este crearea unui laborator regional „Hub Siret”, gândit ca centru de referință pentru analize și diagnostic în zona de graniță. Acesta ar urma să sprijine toate cele trei țări în testarea rapidă a probelor, confirmarea suspiciunilor și monitorizarea bolilor la animale. În plus, proiectul prevede o rețea comună de monitorizare a bolilor în zona sensibilă a Deltei Dunării, unde schimbările de mediu și mișcările de faună pot facilita răspândirea agenților patogeni.

Pentru a susține aceste eforturi tehnice, sunt planificate cursuri online pentru medici veterinari și specialiști în siguranță alimentară, astfel încât standardele și procedurile să fie armonizate între cele trei state. Formarea continuă este văzută ca un instrument-cheie pentru ca regulile să nu rămână doar pe hârtie, ci să fie aplicate unitar pe teren, de la controlul în ferme până la verificările din punctele de frontieră.

Nu în ultimul rând, planul include campanii de informare destinate producătorilor, comercianților și consumatorilor. Ideea este ca fermierii și operatorii din industria alimentară să înțeleagă clar noile reguli și responsabilități, iar cetățenii să știe ce înseamnă un lanț alimentar sigur și cum pot recunoaște produsele conforme. Cooperarea Moldova–România–Ucraina este prezentată ca un pas strategic pentru ca spațiul dintre Prut, Dunăre și Nistru să devină mai bine protejat împotriva riscurilor sanitare, într-o perioadă în care încrederea în mâncare și în controalele de stat contează mai mult ca oricând.