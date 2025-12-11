ISW: Rusia creează condiții pentru o amenințare la adresa Odesei din partea Transnistriei

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) nu exclude posibilitatea ca Rusia „să creeze condiții pentru o amenințare la adresa regiunii Odesa din partea Transnistriei, în încercarea de a-și consolida poziția în sud-vestul Ucrainei”.

Experții ISW citează surse din cadrul Direcției Principale de Informații Militare a Ucrainei, care au declarat pentru postul de televiziune Suspilne că Kremlinul „încearcă să-și consolideze prezența în Transnistria prin chemarea rezerviștilor, scoaterea armelor din depozite și înființarea de centre de producție și antrenament pentru drone în Transnistria”.

„Aceste măsuri vor crește riscul ca grupurile rusești de sabotaj și recunoaștere să se infiltreze în regiunea Odesa din Transnistria, a cărei Capitală, Tiraspol, se află la 80 de kilometri de Odesa. Aceasta înseamnă că desfășurarea de vehicule aeriene fără pilot (UAV) rusești în Transnistria plasează Odesa în raza de acțiune a dronelor rusești cu rază medie de acțiune. Trupele rusești atacă cu succes zonele din spate ale Ucrainei la adâncimi operaționale (aproximativ 25 până la 100 de kilometri), în tot teatrul de operațiuni folosind UAV-uri specializate, și ar putea transfera probabil o parte din aceste capabilități către unități staționate în Transnistria”, notează ISW.

Potrivit analiștilor săi, Kremlinul încearcă să „deturneze resursele ucrainene de pe liniile frontului și din spatele imediat, forțând ucrainenii să se apere împotriva misiunilor de infiltrare și a atacurilor cu drone în regiunea Odesa”.

Aceștia au menționat că, în ultimele săptămâni, Kremlinul a consolidat „narațiunea despre faptul că Odesa este un oraș rusesc și amenință cu o viitoare agresiune împotriva regiunilor Odesa și Mikolaiv”.

ISW nu exclude faptul că Kremlinul „creează condiții care să justifice viitoarele încercări de a cuceri regiunile Odesa și Mikolaiv, deși este puțin probabil ca Rusia să poată desfășura astfel de operațiuni ofensive în viitorul apropiat și se va concentra probabil pe utilizarea capabilităților asimetrice, cum ar fi penetrarea limitată și atacurile cu drone la adâncime operațională”.