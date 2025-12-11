Guvernul bulgar își depune demisia în urma protestelor de stradă

Într-o declarație citită de prim-ministrul bulgar, cabinetul a invocat „pierderea sprijinului politic și necesitatea de a restabili încrederea publică” drept motive cheie ale deciziei. Rosen Jelyazkov a subliniat că decizia a fost luată „în interesul stabilității instituționale” și și-a exprimat recunoștința față de miniștrii și partenerii de coaliție care au servit alături de el.

Demisia va declanșa o procedură constituțională care impune președintelui țării să consulte grupurile parlamentare pentru formarea unui nou guvern. Primele reacții ale partidelor de opoziție au variat de la apeluri la alegeri rapide până la solicitări pentru un cabinet de experți sau interimar.

Piețele au rămas stabile, deși analiștii avertizează că incertitudinea prelungită ar putea afecta încrederea investitorilor dacă negocierile politice nu reușesc să producă o soluție rapidă.

Proteste ample în Bulgaria

Zeci de mii de bulgari au ieșit în stradă miercuri, în cele mai ample proteste, cerând demisia premierului Rosen Zhelyazkov și acuzând guvernul de corupție generalizată.

Manifestațiile au avut loc cu doar câteva săptămâni înainte ca Bulgaria să adopte moneda euro la 1 ianuarie.

Peste 100.000 de oameni au fost în fața Parlamentului. În Sofia, mulțimea s-a adunat în piața centrală din apropierea Parlamentului, Președinției și sediului Guvernului. Manifestanții au proiectat cu lasere mesaje precum „Demisie”, „Mafia Afară” și „Pentru alegeri corecte” pe fațada Parlamentului.

Proteste au avut loc în mai mult de 25 de orașe, inclusiv Plovdiv, Varna, Veliko Tarnovo și Razgrad.

Miezul protestelor

Furia publicului se concentrează asupra lui Delyan Peevski, politician și om de afaceri acuzat de influențarea deciziilor guvernamentale în interes propriu. Peevski a fost sancționat de SUA în 2021 și de Marea Britanie în 2023 pentru acte de corupție și pentru controlul extins asupra unor instituții-cheie.

Deși partidul său, DPS, nu se află oficial la guvernare, susținătorii protestelor susțin că rolul său în coaliția minoritară îi permite să influențeze întreaga conducere politică.