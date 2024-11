Creşterea costurilor de împrumut în Regatul Unit nu este o repetare a crizei `mini-bugetului`

Costurile împrumuturilor din Regatul Unit sunt crescute după ce guvernul laburist a dezvăluit miercuri un pachet uriaş de împrumuturi şi majorări de taxe în bugetul său pentru anul viitor, dar analiştii au minimizat posibilitatea unei a doua crize de ”mini-buget” pe piaţa britanică de obligaţiuni, transmite CNBC citat de news.ro

Randamentul obligaţiunilor pe termen de 10 ani, reprezentând costuri de împrumut pe termen mediu pentru guvern, a scăzut uşor vineri. Cu toate acestea, a fost încă peste 4,4%, în creştere de la aproximativ 4,3% înainte de bugetul de miercuri. Randamentul obligaţiunilor pe 2 ani a crescut de la aproximativ 4,2% miercuri la 4,414% în sesiunea de vineri. Randamentele se deplasează invers preţurilor, astfel încât randamentele mai mari reprezintă o vânzare a obligaţiunilor – şi o aversiune faţă de finanţarea datoriilor Marii Britanii. Pe lângă majorări de taxe de aproximativ 40 de miliarde de lire sterline, ministrul de Finanţe Rachel Reeves a anunţat miercuri o creştere semnificativ mai mare a împrumuturilor pe termen scurt decât se aşteptau mulţi economişti. Reeves a spus că măsurile sunt necesare pentru tranziţia bugetului către un echilibrual cheltuielilor de zi cu zi, investind în acelaşi timp în servicii publice şi infrastructură.

Multe dintre planurile ei au ajuns la public în avans, pregătind pieţele pentru impact. Însă traderii sunt precauţi, având în vedere istoria recentă a Regatului Unit cu mişcări volatile ale obligaţiunilor, chiar dacă multe condiţii macro-în special reducerea semnificativă a inflaţiei – sunt acum diferite. Fostul prim-ministru Liz Truss a fost criticat pe scară largă în toamna anului 2022 pentru că a provocat ravagii pe pieţe, anunţând o creştere uriaşă a împrumuturilor pentru finanţarea reducerilor de taxe, fără niciun avertisment prealabil. Incidentul a făcut ca randamentele obligaţiunilor să crească atât de rapid, încât au ameninţat că vor destabiliza fondurile de pensii. În notele care analizează bugetul din această săptămână, unii economişti au sugerat că amploarea expansiunii fiscale anunţate de Reeves va duce la o inflaţie uşor mai mare şi la un ritm mai lent al reducerii ratei dobânzii cheie a Băncii Angliei; deşi alţii susţin că BOE va relaxa politica monetară în acelaşi ritm, având în vedere nivelul scăzut al inflaţiei serviciilor.

De asemenea, a urmat o dezbatere despre cât de mult vor stimula politicile ei creşterea economică, un obiectiv cheie al guvernului laburist. Office for Budget Responsibility – un organism finanţat de guvern, dar independent din punct de vedere politic – şi-a ridicat perspectivele de creştere pe termen scurt a Regatului Unit, dar şi-a redus proiecţia pe termen mai lung, într-o prognoză pe cinci ani publicată miercuri. Dincolo de o creştere economică pe termen scurt, este puţin probabil ca bugetul să ofere beneficii semnificative de creştere până după acel termen de cinci ani, potrivit analiştilor băncii Deutsche Bank. Susannah Streeter, şefa departamentului monetar şi pieţe la Hargreaves Lansdown, a declarat că creşterea primei de risc pentru datoria Regatului Unit nu s-a datorat exclusiv îngrijorării investitorilor cu privire la un buget inflaţionist. ”Este, de asemenea, această preocupare cu privire la exact unde vor ajunge toate aceste cheltuieli suplimentare pentru investiţii şi cât de responsabil va fi guvernul în utilizarea acelor bani. Deci, prima de risc a revenit, într-o oarecare măsură, în Marea Britanie”, a declarat Streeter vineri, pentru CNBC. ”Nu este aşa cum am văzut cu mini-bugetul Trussonomics, când această creştere a fost cu adevărat mare după ce au venit acele reduceri de impozite nefinanţate. Este doar această oboseală suplimentară că, ştiţi, aceasta este o taxă mare, acesta este un buget mare de cheltuieli [deci] va folosi guvernul prudenţă în executarea strategiei sale? Şi cred că asta vor să vadă investitorii în obligaţiuni”, a continuat ea. La fel ca în urma mini-bugetului Truss, lira sterlină a scăzut iniţial faţă de dolarul american şi euro, deşi nu la acelaşi nivel. Lira a înregistrat o revenire moderată vineri şi a fost cu 0,5% mai mare faţă de dolarul verde, tranzacţionându-se în jurul valorii de 1,296 USD pe unitate. Kyle Chapman, analist valutar la Ballinger Group, a spus că randamentele obligaţiunilor au luat, probabil, exemplu din SUA, vineri, unde randamentele obligaţiunilor au scăzut iniţial după ce un raport privind locurile de muncă, sub aşteptări, a părut să stimuleze argumentul pentru o reducere mai agresivă a dobânzii de referinţă de către Rezerva Federală. Preocupări globale ”Piaţa are dreptate să fie îngrijorată” de perspectivele fiscale ale Regatului Unit, a declarat pentru CNBC Mohit Kumar, economist financiar-şef pentru Europa la Jefferies. ”Am avut un buget expansionist [inclusiv] 70 de miliarde de lire sterline în cheltuieli finanţate prin majorări de taxe. O mulţime de think tank-uri se întreabă dacă majorările de taxe vă vor oferi atâţia bani pe cât speraţi şi nu este evident. Aceasta este o îngrijorare. Dar în al doilea rând, fundalul este îngrijorător din punct de vedere fiscal. Urmează alegeri în SUA, iar piaţa este foarte îngrijorată de alegerile din SUA şi de ce se întâmplă pe plan fiscal… global. În general, oamenii devin îngrijoraţi de deficitul fiscal şi de emisii” Kumar a spus că mişcările pieţei de obligaţiuni de săptămâna aceasta au fost, de asemenea, parţial tehnice, pe fondul unei eliminări ”a tranzacţiilor mai accentuate” din Marea Britanie, unde investitorii profită din creşterea randamentelor pe termen lung în raport cu randamentele pe termen scurt. ”Dacă inflaţia este mai mare, creşterea este mai mare, Banca Angliei nu trebuie să reducă atât de agresiv”, a spus Kumar. Deşi o vânzare continuă a obligaţiunilor ar reprezenta un pericol, el a spus că nu vede o repetare a crizei mini-bugetului pentru 2022. Această mişcare a fost ”de natură foarte tehnică, a remarcat Kumar.

