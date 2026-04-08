Declarație de avere pe 45 de pagini: Câte imobile are primarul din Negureni

Primarul satului Negureni, Ion Popa, a depus o declarație de avere și interese personale de 45 de pagini, în care figurează zeci de terenuri, două case, un apartament, un garaj, o clădire industrială, trei vehicule și donații în valoare de 130.000 de lei. În cazul mai multor bunuri, edilul deține doar cotă-parte.

Potrivit documentului, o parte dintre terenuri au fost obținute prin donație, altele prin hotărâri judecătorești, contracte de schimb sau au fost cumpărate începând cu anul 2011. Unele proprietăți au intrat în posesia familiei sau a unei companii afiliate acestuia

Cel mai scump teren declarat are o suprafață de 0,96 hectare și o valoare de 26.899 de lei, fiind dobândit prin contract. În același timp, cele mai ieftine loturi au o valoare de sub 500 de lei, iar pentru unele bunuri primite prin donație a fost indicată valoarea simbolică de 1 leu.

În cadrul unei emisiuni de la Moldova 1, Ion Popa a explicat că prețurile terenurilor cumpărate au fost negociate direct cu proprietarii și că valorile mici reflectă prețurile de la momentul achiziției, în special pentru loturile cumpărate cu peste zece ani în urmă.

Edilul a precizat că una dintre case i-a fost donată de părinți și ulterior a fost vândută, iar în prezent locuiește într-o altă proprietate a acestora, situată la fosta fermă din Negureni. De asemenea, jumătate din șase terenuri și o cotă-parte dintr-o gospodărie i-ar fi fost donate de o vecină, în semn de recunoștință pentru ajutorul oferit de familia sa.

Referitor la donația de 130.000 de lei, Ion Popa a declarat că suma are legătură cu evenimente importante din familie, inclusiv nașterea celui de-al doilea fiu, și a subliniat că persoanele care au oferit sprijinul financiar își declară veniturile și plătesc impozite.

Totodată, primarul nu a exclus posibilitatea existenței unor erori în declarație, după ce a fost întrebat despre persoane juridice nerezidente menționate ca titulare ale unor terenuri agricole.