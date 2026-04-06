Cristian-Leon Țurcanu: „Reintegrarea se desfășoară într-un context regional complicat, însă România și UE sunt alături de Republica Moldova”

Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a avut astăzi o întrevedere cu Ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian-Leon Țurcanu, în cadrul căreia au fost abordate subiecte ce țin de situația din raioanele de est ale țării.

Discuțiile s-au concentrat pe evoluțiile curente din regiune, precum și pe rolul României, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, în susținerea eforturilor de reintegrare a Republicii Moldova. Oficialii au subliniat importanța sprijinului comunitar în promovarea acestui obiectiv strategic.

„Am continuat discuțiile și am accentuat disponibilitatea și deschiderea României pentru sprijinea procesului privind convergența raioanelor de est ale Republicii Moldova în cadrul constituțional. Reintegrarea politică, economică și socială se desfășoară într-un context regional complicat, însă România și UE sunt alături de Republica Moldova în acest proces asiduu și complex”, a transmis ambasadorul României, Cristian-Leon Țurcanu.

În acest context, vicepremierul a evidențiat contribuția României în gestionarea crizei ecologice de pe râul Nistru, menționând că acest sprijin a facilitat crearea unui cadru practic pentru apropierea dintre cele două maluri.

La finalul întrevederii, cei doi oficiali și-au reafirmat deschiderea de a intensifica cooperarea și de a consolida eforturile comune pentru promovarea unor politici sustenabile, în beneficiul cetățenilor din localitățile situate în perimetrul Zonei de Securitate.