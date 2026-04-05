România a depășit Ungaria, Italia, Suedia și Portugalia: a șasea țară producătoare de automobile din Europa

Deși a înregistrat o scădere de cinci procente în 2025, la nivelul producției de autoturisme și autovehicule comerciale ușoare, România și-a menținut poziția importantă în Uniunea Europeană, depășind Ungaria, Suedia, Portugalia și Italia.

Dacia și Ford Otosan, cei doi constructori auto din România, au reușit să producă anul trecut 452.255 autoturisme la Mioveni și la Craiova), în scădere de la 475.808 autoturisme produse în 2024, potrivit datelor actualizate.

Este al doilea an consecutiv de declin al producției, după recordul istoric din 2023 (506.099 autoturisme produse), dar chiar și în aceste condiții România a fost și în 2025 a șasea țară producătoare de autoturisme din UE. Acest lucru a fost posibil și ca urmare a scăderilor înregistrate de Ungaria (411.943 unități produse), Suedia (247.972 unități) și de Italia (237.975 unități), țări care în trecut reușeau să asambleze mai multe autoturisme decât România. De asemenea, Portugalia nu a reușit să depășească volumul înregistrat de România, în pofida unei creșteri de 2 procente a volumului. Cel mai mare producător de autoturisme din UE a fost și anul trecut Germania, cu 4,03 milioane de autoturisme, care acoperă o pondere de 21% din întreaga producție a UE, urmată pe locul al doilea de Spania, cu 1,76 milioane de autoturisme, în scădere cu -5,7%.

Cehia și Slovacia, cu 1,4 milioane și, respectiv, 1,07 milioane, completează clasamentul, având împreună peste 21% din producția celor mai mari 10 țări. În total, UE a produs anul trecut 11,4 milioane de autoturisme, un nivel aproximativ egal cu cel din anul anterior (+0,3%). Cifrele nu includ și vehiculele comerciale ușoare. Cu tot cu acestea, România a fabricat în 2025 545.510 autovehicule, din care Dacia a produs 297.182 unități și Ford Otosan a produs 248.328 unități, în scădere cu -2.6% față de 2024, când erau fabricate 560.102 autovehicule. Un procent de 35,6% din autoturismele fabricate în UE au fost exportate în afara uniunii, cel mai important partener fiind Marea Britanie (1,2 milioane unități), urmată de SUA (723.000) și Turcia (535.000). Valoarea exporturilor a fost anul trecut de 148 de miliarde euro, la un volum total de 4,4 milioane de autoturisme (în scădere cu -4,3%).

În același timp, importurile de autoturisme pe piața din UE au însumat 3,5 milioane de autoturisme, în creștere cu 3,4%. China a fost anul trecut principala țară din care s-au importat autoturisme în UE, cu 19,1% din valoarea totală a importurilor, în creștere cu 4%, la 13,7 miliarde euro. Volumul de mașini impotate din China a depășit în premieră un milion de unități. Cândva sursă principală de importuri pentru Europa, Japonia a rămas pe locul al doilea, urmată la mică distanță de Turcia, care a depășit Marea Britanie și Coreea de Sud pentru prima dată, în raporturile cu UE, din punctul de vedere al valorii importurilor auto.

Dacă ne raportăm la volume, Turcia a urcat chiar pe locul al doilea, cu 566.823 autoturisme, peste Japonia (432.144 unități) și Maroc (377.889 unități, majoritatea fiind mașini Dacia). Producția globală de autoturisme a fost în 2025 de 78,7 milioane de unități, în creștere cu 4,2%, fiind prezentă în continuare dominația asiaticilor, care au acoperit 62,1% din totalul producției mondiale, în timp ce UE a contribuit cu doar 14,6%, dar a rămas a doua regiune a lumii după producția de autoturisme. China a fabricat aproape 30 de milioane de autoturisme, în creștere cu 10,4%.