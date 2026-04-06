Înșelăciunea „schimbarea pompelor”: Șoferi cad în plasă când carburanții se scumpesc brusc

Pe măsură ce prețurile la benzină cresc, ia amploare o înșelătorie numită „schimbarea pompelor”, semnalată tot mai des în benzinăriile din SUA, care îi costă pe șoferi sute de dolari.

În ce constă schema? Un escroc se apropie de tine la pompă și se oferă să te ajute să alimentezi. Indiferent dacă accepți sau nu, scopul este același: să preia controlul asupra duzei și să evite să o pună corect la loc după finalizarea alimentării.

În acest fel, tranzacția de pe cardul tău de credit rămâne activă. Escrocul se îndreaptă apoi către următorul șofer oprit la pompă, căruia îi propune să-i alimenteze rezervorul contra sumei de 20 de dolari cash.

În timp ce acesta încasează banii, cardul tău continuă să fie taxat, iar schema poate continua până când pompa se oprește automat sau până când este atinsă limita cardului.

Escrocheria ia avânt de fiecare dată când cresc prețurile la pompă

Poliția din Lower Merion Township, în afara Philadelphiei, a avertizat că escrocii pot fi agresivi și pot apuca fizic duza de la victimele care încearcă să-i refuze. Victimele adesea nu observă taxele suplimentare decât zile sau săptămâni mai târziu, moment în care escrocul a dispărut de mult.

Nu este vorba doar de Pennsylvania. Sergentul detectiv Michael Keenan, de la poliția din Lower Merion, a declarat reporterilor americani că schimbarea pompelor este o infracțiune care „se întâmplă peste tot” în SUA. Și există dovezi care susțin acest lucru.

În California, poliția din Roseville a arestat un bărbat acuzat că a derulat aceeași schemă de schimb de duze în cel puțin 12 cazuri în 2019. Doi ani mai târziu, o benzinărie ARCO din comitatul Sacramento a surprins suspecți pe camerele de supraveghere schimbând duzele la pompă – acești clienți au fost în cele din urmă despăgubiți.

Escrocheria a fost documentată în diferite state americane de ani de zile, dar autoritățile spun că tinde să crească ori de câte ori prețurile la benzină cresc brusc. Rapoartele poliției indică, de asemenea, că escrocii vizează adesea femeile mai frecvent cu această schemă.

Unele benzinării au început să afișeze semne de avertizare. Managerul unei benzinării Sunoco a declarat pentru NBC10 că este o problemă continuă de un an. Alte victime din suburbiile Philadelphiei au raportat pagube de până la 165 de dolari, conform reportajelor 6abc Philadelphia.

Momentul nu este o coincidență. Prețurile la benzină în Statele Unite au crescut brusc de la începutul operațiunilor militare împotriva Iranului pe 28 februarie, închiderea Strâmtorii Hormuz perturbând aproximativ o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol.