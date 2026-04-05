Peste 800 de biserici ar putea reveni statului: Decizia finală, așteptată la CSJ

Comunitățile locale trebuie să decidă la ce mitropolie vor adera, a spus ministrul Culturii, Cristian Jardan, pe 1 aprilie, în cazul în care Curtea Supremă de Justiție anulează definitiv un acord semnat în 2003 între Mitropolia Moldovei și Ministerul Culturii. O nouă ședință de judecată a fost stabilită pentru 4 iunie curent.

„Nu există un criteriu și este foarte greu de identificat. Urmează să avem în continuare discuții. Este o speță foarte complicată și este foarte greu să găsim soluția care să îi satisfacă toți”, a afirmat ministrul.

El a făcut apel la calm și respect reciproc, menționând că prioritatea este evitarea conflictelor și protejarea patrimoniului religios. În ceea ce privește o posibilă soluție, ministrul a sugerat că deciziile ar trebui luate la nivel local.

„Până la urmă, ne dorim ca aceste de monumente să beneficieze, în primul rând, comunitățile locale. Și doi, interesul nostru este ca ele să fie păstrate și folosite la justa valoare. Care ar fi soluția? Comunitățile se decidă. Sunt atât de multe situații diferite încât nu cred că vom putea găsi o soluție general valabilă. Cel mai probabil va trebui să mergem pentru fiecare caz separat”, a spus ministrul Culturii.

Autoritățile își propun, în primul rând, ca aceste monumente să fie păstrate și utilizate în beneficiul comunităților locale, respectând valoarea lor istorică și spirituală.

Peste 800 de biserici cu statut de monument istoric ar putea reveni în proprietatea statului după ce Curtea de Apel Chișinău a decis, la sfârșitul anului 2025, anularea dreptului de folosință deținut de Mitropolia Moldovei asupra acestor lăcașuri. Litigiul își are originea într-un contract semnat în 2003 între Ministerul Culturii și Mitropolia Moldovei prin care statul a oferit gratuit, pe termen nelimitat, dreptul de utilizare a edificiilor.

În urma deciziei instanței, aceste biserici ar putea fi ulterior repartizate între cele două structuri ortodoxe din republică – Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove și Mitropolia Basarabiei.

Pe 19 martie urma să aibă loc o nouă ședință la Curtea Supremă de Justiție în dosarul dintre Mitropolia Basarabiei și Ministerul Culturii, dar a fost amânată.