Criză energetică fără precedent în Ucraina: Ce povestesc refugiații ajunși la Chișinău

Atacurile Rusiei au provocat o criză energetică fără precedent în Ucraina. Rețelele de electricitate, apă și termoficare cedează sub impactul frigului, iar locuitorii se văd nevoiți să suporte temperaturi extrem de scăzute, dormind îmbrăcați în haine groase și căutând adăpost în corturile instalate în orașe pentru încălzire și pentru a-și încărca telefoanele.

Refugiații ucraineni care ajung la Chișinău descriu o situație extrem de dificilă, dar spun că sunt hotărâți să reziste.

Alunika Dobrovolski, originară din Kiev și stabilită la Chișinău de trei ani, povestește: „Oamenii se adună în camere pe care le pot încălzi, se mută la prieteni sau improvizează locuri mai călduroase în apartamente. Mulți vin la Chișinău pentru odihnă. Kievul rezistă atât timp cât mai sunt oameni acolo”.

În unele locuințe, temperaturile au scăzut până la -2 grade Celsius, iar caloriferele s-au spart. Angajații serviciilor de întreținere sunt insuficienți pentru a gestiona întreaga infrastructură deteriorată. Școlile din Kiev vor rămâne închise până la sfârșitul lunii ianuarie, autoritățile recomandându-le oamenilor să părăsească orașul, dacă pot.

Locuitorii au improvizat soluții proprii, folosind generatoare sau alte dispozitive care se încarcă când este electricitate. „La Odesa, situația este suportabilă, dar la Kiev este foarte greu. Unele apartamente rămân 24 de ore fără curent și trebuie să mergem în puncte unde există electricitate”, explică un refugiat.

Pe 9 ianuarie, Rusia a lansat un atac masiv cu drone și rachete asupra Ucrainei, lăsând șase mii de blocuri din Kiev fără încălzire și electricitate. Deși echipele de intervenție au restabilit parțial alimentarea, capitala continuă să se confrunte cu pene de curent, în condițiile în care centralele bombardate nu mai pot acoperi necesarul de energie electrică și termică.