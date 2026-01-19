Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat, într-un interviu cu doi cunoscuţi jurnalişti britanici că ar vota „DA” în cazul unui eventual referendum pe tema unirii cu România, fiind pentru prima dată când şefa statului moldovean face, din această calitate, un comentariu în acest sens.

Rusia denunță anunțul Moldovei

„Am numit lucrurile pe nume și am avertizat unde duc toate acestea, în ce direcție se „varsă” totul și spre ce sunt împinși Republica Moldova și moldovenii. Am explicat că aceasta nu este niciun fel de „integrare europeană”, nu este niciun „pas către mai multă democrație”, nu are nicio legătură cu creșterea nivelului de trai, ci reprezintă pur și simplu absorbția Republicii Moldova de către acele forțe românești care nu țin cont de suveranitatea moldovenească. Am spus acest lucru în mod constant. Ni s-a răspuns că vorbim greșit. Acum vorbesc ei înșiși despre acest lucru. Nu am auzit nimic nou”, a spus Maria Zaharova.

„Actuala conducătoare a Republicii Moldova, cetățeancă a României, Maia Sandu, a rostit cu voce tare ceea ce, de facto, a fost scopul său principal de accedere la putere în Republica Moldova. Politica sa, din anul 2020, când a devenit președinta Republicii Moldova, a fost îndreptată exact în această direcție – lipsirea acestei țări, a Moldovei, de suveranitate și independență, erodarea memoriei istorice a poporului moldovenesc, realizarea tuturor demersurilor pentru ca moldovenii să nu-și cunoască propria istorie și să renunțe la propria identitate. Renunțarea la denumirea limbii ca limbă moldovenească și remodelarea acesteia în limba română. Rescrierea eroismului, a paginilor glorioase ale istoriei, pur și simplu smulgerea acestor pagini glorioase din cronica poporului moldovenesc. Tot ceea ce a fost făcut de ea confirmă chiar propriile sale cuvinte.

Esența acestei politici constă în românizarea forțată a spațiului social-politic și cultural moldovenesc, în marginalizarea și interzicerea a tot ceea ce indică identitatea națională a poporului moldovenesc. Într-un plan mai larg, este vorba despre dorința de a reconfigura complet țara conform standardelor neoliberale și de a o transforma într-o parte a periferiei rusofobe a Uniunii Europene. Acestea sunt faptele.

Conducerea Republicii Moldova deține, în mod generalizat, cetățenie română. Majoritatea reprezentanților elitelor locale provin din București, inclusiv din structuri de stat românești și organizații neguvernamentale occidentale. Este evident că obiectivul principal al funcționarilor străini care au acaparat Republica Moldova contemporană constă în transformarea teritoriului acesteia într-o zonă controlată, lipsită de suveranitate și independență”, acuză purtătorul de cuvânt al MAE rus.

„Se dezvoltă în mod consecvent cooperarea politica și militară dintre Chișinău și București, în calitate de stat membru NATO”

Despre ce neutralitate se poate vorbi, dacă este vorba despre faptul că ei nu se îndreaptă nici măcar spre integrarea în România, ci sunt absorbiți în totalitate de către statul vecin, care, după cum știm cu toții, este parte a Alianței Nord-Atlantice? Militarii moldoveni participă în mod regulat la exerciții și antrenamente militare comune pentru consolidarea interoperabilității forțelor armate naționale. „Interoperabilitate” pentru ce sau împotriva cui? Statutul de neutralitate al Republicii Moldova, consacrat în Constituție și care a asigurat mult timp securitatea țării, este erodat în mod sistematic. (…)

Cu o regularitate constantă, în diferite regiuni ale republicii sunt reamenajate, iar apoi inaugurate cu onoruri militare, cimitire ale „eroilor români”. România are eroi, dar nu pe cei care sunt impuși astăzi în Republica Moldova. Aceștia au luptat în rândurile armatei colaboratorului lui Adolf Hitler, Ion Antonescu, în agresiunea nazistă împotriva popoarelor Uniunii Sovietice și au suferit o înfrângere rușinoasă. Astăzi, ei sunt declarați „eroi” ai Republicii Moldova.

Continuă expansiunea religioasă agresivă a Mitropoliei Basarabiei schismatice a Bisericii Ortodoxe Române, cu încălcarea limitelor teritoriului canonic al Bisericii Ortodoxe din Moldova.

Mass-media de limbă rusă, inclusiv posturile de televiziune, sunt blocate și înlocuite cu resurse media românești”, a concluzionat Maria Zaharova.