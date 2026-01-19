Arcul de Triumf urmează a fi reparat în acest an

Arcul de Triumf din Chișinău urmează a fi reparat în acest an, a spus ministrul Culturii, Cristian Jardan, în cadrul unei emisiuni la Cinema1.

Potrivit oficialului, un antreprenor local, specialist în domeniul prelucrării pietrei, și-a exprimat dorința de a contribui direct la salvarea monumentului.

„Anul acesta vom repara Arcul de Triumf. Au fost prevăzuți bani, dar există și un interes din partea unui agent economic care, pur și simplu, vrea să repare Arcul de Triumf. Este un agent de-al nostru, care e foarte pasionat de piatră, are o afacere cu piatra, a studiat de ce se macină piatra care stă la baza Arcului de Triumf. Există interes și din partea statului, dar și din partea unui chișinăuian. Nu e vorba de o afacere sau un business, un cetățean vrea să repare”, a spus Cristian Jardan.

Potrivit ministrului, simbolul Republicii Moldova, Arcul de Triumf din Chișinău, nu figurează individual în Registrul monumentelor istorice, fiind parte a unui complex istoric – Scuarul Catedralei, Piața Marii Adunări Naționale, Porțile Sfinte – care nu se află nici în gestiunea Ministerului Culturii, nici a Primăriei Chișinău.

„Arcul de Triumf nu există. Există un complex de monumente istorice, ele aparțin Republicii Moldova. Acum noi ne dorim să facem un proces de delimitare. Terenul, deocamdată, este în administrarea Primăriei, municipalității, prin niște decizii ale Consiliului Municipal în 2014-2015. Deci, este o problemă sistemică, care nu ține neapărat de Primăria Chișinău, în general, de noi, ca stat. Urmează să facem această delimitare. Este un pic de disonanță. În momentul în care, de exemplu, noi dorim să reparăm Arcul de Triumf, trebuie să vină beneficiarul, care este Republica Moldova. Cine este Republica Moldova? Dacă vrem să facem un proiect acolo, trebuie să mergem la Consiliul Național al Monumentelor Istorice”, a explicat ministrul.

„Chiar zilele astea trebuia să aibă loc o ședință cu Agenția Proprietății Publice, să vedem exact cum delimităm, preluăm tot monumentul în întregime. Nu cred că noi, ca stat, avem capacități să întreținem un scuar. Pentru asta ai nevoie de o regie, o agenție. Municipalitatea are Spații Verzi, care face curat acolo. Deocamdată, ei sunt proprietarii terenului. Vrem să vedem cum au intrat în posesia terenului. Nu ține de actuala administrație. E o poveste lungă de gestionare a monumentelor istorice. Noi trebuie, suntem obligați să facem o clarificare. Pentru asta sunt necesare procese de delimitare, ele durează, sunt complicate din punct de vedere juridic. O să dureze, dar nu avem încotro. Noi trebuie să facem această delimitare în termene cât mai rapide”, a spus Cristian Jardan.

Arcul de Triumf a fost proiectat de arhitectul din Odesa Luka Zaușkevici în 1841, care a luat drept prototip construcții similare din Roma (Italia). Monumentul are o înălțime de 13 metri, fiind ornamentat în stil corintic.

De mai mulţi ani, Arcul de Triumf este lăsat de izbelişte, iar astăzi a ajuns să degradeze văzând cu ochii: fundaţia coloanelor se macină, iar pietrele din calcar se desprind tot mai ușor. Pe unul dintre pereţii monumentului, pe o tablă din metal, stă scris că ultima restaurare s-a făcut în 1973, adică acum jumătate de secol.