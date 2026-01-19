Ascundea droguri în apropierea instituțiilor de învățământ superior: Un bărbat, reținut

Ofițerii Direcției Antidrog a INI, în comun cu procurorii din Chișinău, au destructurat activitatea infracțională a unui bărbat de 34 de ani, membru al unui grup specializat în comercializarea drogurilor pe teritoriul Capitalei, preponderent în zona instituțiilor de învățământ superior.

Timp de o lună, ofițerii antidrog au documentat activitatea acuzatului, care activa în calitate de curier pentru un magazin online de vânzare a drogurilor, prin intermediul aplicației mobile Telegram.

Pentru a-și camufla acțiunile ilegale, bărbatul ar fi ridicat și plasat substanțele narcotice în ascunzișuri doar pe timp de noapte, între orele 00:00 și 03:00.

„Bărbatul prelua droguri în cantități angro din locații prestabilite, le transporta la domiciliul său, unde erau reambalate în doze de 1–2 grame, după care le plasa din nou în ascunzișuri, în special în apropierea instituțiilor de învățământ superior, pentru a fi distribuite consumatorilor finali”, au precizat oamenii legii.

În urma investigațiilor și a probelor acumulate, suspectul a fost reținut în Chișinău, în apropierea domiciliului său, în momentul în care încerca să plece cu automobilul pentru a ridica o nouă cantitate de droguri.

În urma percheziției efectuate la domiciliul suspectului, polițiștii au depistat și ridicat marijuana și amfetamină, o țigară electronică cu ulei de cannabis, o seringă cu heroină, cântare electronice de înaltă precizie, pachețele zip-lock pentru ambalarea drogurilor, precum și telefoane mobile utilizate în activitatea infracțională.

Suspectul a fost reținut pe 15 ianuarie, iar ulterior, la solicitarea procurorului a fost arestat pentru 30 de zile.

Dacă vinovăția bărbatului va fi dovedită, acesta riscă o pedeapsă cu închisoarea de la șapte la 15 ani.