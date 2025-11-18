Criză energetică reluată în Transnistria: gaze tăiate, cărbune aprins și economie impusă

În regiunea transnistreană a fost reintrodus regimul strict de economie la gaze, după ce MET Group a redus livrările ca urmare a facturilor neachitate. Deși autoritățile de la Tiraspol refuză să ofere explicații clare, populația este îndemnată din nou să limiteze consumul de energie, într-o atmosferă dominată de incertitudine și lipsa informațiilor oficiale. Situația tensionată readuce în atenție vulnerabilitatea energetică a regiunii.

În același timp, la stațiile de alimentare cu gaz metan s-au format cozi tot mai mari, semn că oamenii se tem de o eventuală oprire totală a livrărilor. Aceste probleme afectează direct transportul, în special pentru cei care depind de metan pentru deplasările zilnice. Blocajele și panica alimentară arată că populația resimte imediat efectele reducerilor anunțate.

Centrala CERS, principalul furnizor de electricitate al regiunii, a trecut o parte din producție pe cărbune pentru a compensa deficitul de gaze. Această măsură, aplicată și în alte episoade de criză, înseamnă costuri mai mari, poluare suplimentară și o eficiență mai redusă a sistemului energetic. În plus, trecerea pe combustibili solizi semnalează că situația este mai gravă decât admit oficialii de la Tiraspol.

Mai multe întreprinderi mari au fost nevoite să își oprească parțial sau total activitatea, din cauza limitărilor de consum și a riscului de rămâne fără resurse energetice. Afectarea industriei vine într-un moment economic dificil, ceea ce sporește presiunea asupra bugetului regiunii și asupra locurilor de muncă. În lipsa unei strategii clare, aceste opriri pot deveni tot mai frecvente.

Este deja a doua fază de austeritate în mai puțin de două luni. În octombrie, timp de mai bine de două săptămâni nu a existat apă caldă, sezonul de încălzire a fost amânat, iar metanul nu a ajuns la benzinării. Repetarea acestui scenariu arată că problemele structurale nu au fost rezolvate și că regiunea continuă să se confrunte cu aceleași vulnerabilități energetice cronice.