Criză sanitară în avicultură: peste 100.000 de păsări distruse după depistarea unei substanțe interzise

Peste 100 de mii de păsări domestice au fost nimicite în Republica Moldova, iar ouăle provenite de la mai multe ferme au fost retrase de pe piață, după ce autoritățile au depistat prezența unei substanțe interzise în furajele utilizate. Măsura drastică a fost luată pentru protejarea sănătății publice, în urma unor controale extinse efectuate la nivel național.

Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, investigațiile au fost declanșate după identificarea metronidazolului în ouă și în probele de ser prelevate dintr-o fermă autohtonă. Metronidazolul este o substanță interzisă în producția animală destinată consumului uman, din cauza riscurilor pe care le poate genera pentru sănătate.

În cadrul anchetei, inspectorii ANSA au efectuat 17 controale oficiale, care au vizat două depozite de hrană pentru animale, un abator pentru păsări, două ferme de găini ouătoare pentru consum, două ferme producătoare de ouă pentru incubație și zece ferme de pui destinați producției de carne. Verificările au fost extinse pentru a identifica rapid sursa contaminării și a limita răspândirea produselor afectate.

În toate unitățile controlate a fost dispusă suspendarea imediată a mișcării păsărilor și a ouălor obținute de la acestea. Totodată, autoritățile au inițiat proceduri de rechemare de pe piață a ouălor de consum, pentru a preveni expunerea populației la produse contaminate.

Până în prezent, aproximativ 110.000 de păsări au fost supuse nimicirii, iar unele acțiuni sunt încă în desfășurare. ANSA a precizat că datele finale vor fi comunicate ulterior, pe măsură ce operațiunile de control și neutralizare vor fi finalizate.

Concluziile preliminare ale inspectorilor indică faptul că sursa reziduurilor de metronidazol o reprezintă furajele utilizate în ferme. Substanța ar fi fost adăugată direct în hrana pentru animale de către producători, ceea ce a dus la contaminarea ouălor și a păsărilor.

În consecință, ANSA a decis sistarea importurilor de furaje combinate și a solicitat explicații oficiale din partea autorității veterinare din țara exportatoare implicată în acest caz. Autoritățile subliniază că măsura nu vizează hrana pentru animalele de companie, ci exclusiv furajele destinate animalelor de fermă.

Cazul scoate la iveală vulnerabilități serioase în lanțul de aprovizionare cu furaje și ridică semne de întrebare privind controalele la import. Autoritățile anunță că vor continua verificările și vor aplica sancțiuni în funcție de rezultatele finale ale anchetei.