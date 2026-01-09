Poșta Moldovei plătește peste 3 milioane de lei pentru întreținerea site-ului său

Întreprinderea de stat Poșta Moldovei, cel mai mare operator de servicii poștale din țară, a anunțat o licitație pentru întreținerea, administrarea și dezvoltarea portalului său web cu conturi personale de utilizator, în valoare de 3.240.000 lei, fără TVA.

Licitația include atât întreținerea regulată a www.posta.md și a tuturor modulelor sale și ore suplimentare de întreținere, cât și servicii de asistență „expres”.

Depunerea ofertelor va fi deschisă între 16 și 21 ianuarie.

De menționat că SE „Poșta Moldovei” deservește cetățenii din peste 1.500 de localități ale țării și are o rețea de aproape 1.200 de filiale și agenții.

Portalul www.posta.md oferă utilizatorilor acces la informații despre servicii, servicii electronice și posibilitatea de a cumpăra produse online.

Zilele trecute, la Moldova 1, Violeta Cojocaru, administratorul Poșta Moldovei, a declarat că, în condițiile actuale, compania și-a extins semnificativ gama de servicii, oferind o varietate de servicii poștale și financiare: „Poșta Moldovei nu mai este doar scrisori.