Presupusul ucigaș al moldoveanului găsit mort în Veneția, reținut de carabinieri

Presupusul ucigaș al barmanului moldovean Sergiu Țârnă, găsit mort pe un câmp din localitatea Malcontenta, în apropiere de Veneția, a fost capturat de carabinieri, după ce s-a întors din Spania în Italia. Ancheta în acest caz a fost finalizată, iar suspectul este un agent al poliției locale aflat în serviciu în Veneția.

„Ucigașul lui Sergiu Țârnă a fugit imediat după crimă în străinătate, dar s-a întors în Italia, la Veneția, în noaptea dintre 5 și 6 ianuarie”, a declarat comandantul provincial al carabinierilor din Veneția, Marco Aquilio.

Potrivit acestuia, „odată aterizat pe aeroportul din Tessera, suspectul s-a întâlnit cu tatăl său, care a mers să-l ia. Imediat după, tatăl l-a lăsat în câmpurile din Malcontenta. Aici l-am căutat cu camere termice și cu drone puse la dispoziție de pompieri”.

Sergiu Țârnă, un tânăr moldovean în vârstă de 25 de ani, a fost găsit fără viață pe 30 decembrie, cu un glonț tras în zona tâmplei. Potrivit presei italiene, modul de operare indică o execuție, un tip de crimă rar întâlnit în zona Veneției în ultimele decenii.

Conform concluziilor medicului legist, tânărul a fost ucis cu un singur foc de armă, cel mai probabil de calibru mare. Crima a avut loc într-o zonă agricolă situată între Veneția și Mira, iar trupul neînsuflețit a fost descoperit la aproximativ 12 ore după deces, de un fotograf amator aflat în zonă.

În seara crimei, Sergiu Țârnă lucra într-un local din Mestre, unde era angajat în probă. După terminarea turei, în jurul orei 20.30, a băut o bere cu un coleg. La scurt timp, ar fi primit un apel telefonic, s-a îndepărtat și a urcat într-o mașină care îl aștepta cu motorul pornit.

Ancheta se bazează pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere din Malcontenta și Fusina, precum și din zona cazărmii Lagunari și a unor obiective civile. Ancheta arată că victima nu era singură în momentul crimei, ci se afla împreună cu cel puțin doi bărbați. Pe corpul tânărului nu au fost găsite urme de luptă, singura leziune fiind cea provocată de glonț.

Principala ipoteză analizată de anchetatori este legată de traficul de droguri. Deși Sergiu Țârnă nu avea antecedente penale și nu figura în bazele de date ale forțelor de ordine, numele său apărea în evidențele Prefecturii ca fiind consumator. Procurorii analizează mai multe scenarii, inclusiv un conflict legat de o datorie sau dispariția unei cantități de droguri.

Anchetatorii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele crimei și eventualele legături ale suspectului cu alte persoane implicate.