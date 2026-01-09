Chișinăul avertizează după atacul cu Oreshnik: escaladare periculoasă la porțile Europei

Autoritățile Republicii Moldova condamnă ferm utilizarea de către Federația Rusă a rachetei balistice Oreshnik în atacurile lansate în noaptea de 9 ianuarie asupra Ucrainei. Mesajele transmise de conducerea de la Chișinău subliniază gravitatea escaladării militare și riscurile directe pentru securitatea europeană, într-un context regional tot mai tensionat.

Președinta Maia Sandu a calificat atacul drept un act de teroare menit să intimideze Ucraina și partenerii săi internaționali. Șefa statului a avertizat că folosirea unor astfel de arme împotriva infrastructurii civile și energetice apropie războiul tot mai mult de Europa și reprezintă o amenințare pentru întreaga regiune. Ea a reiterat sprijinul Republicii Moldova pentru Ucraina și pentru obținerea unei păci juste și durabile.

Într-un mesaj separat, prim-ministrul Alexandru Munteanu a condamnat utilizarea rachetei balistice Oreshnik în atacurile nocturne asupra infrastructurii energetice ucrainene. Premierul a menționat că loviturile au lăsat mii de locuitori din orașe mari precum Kiev, Liov și Krîvîi Rih fără electricitate și apă curentă, subliniind caracterul brutal al acțiunilor militare ruse.

Ministerul rus al Apărării a confirmat lansarea unui atac masiv cu rachete și drone asupra Ucrainei, inclusiv cu rachete balistice de rază medie Oreshnik. Potrivit Moscovei, loviturile ar fi fost un răspuns la un presupus atac ucrainean asupra reședinței președintelui rus Vladimir Putin, incident despre care autoritățile ucrainene nu au confirmat detalii. Rusia susține că țintele au fost obiective critice, inclusiv infrastructura energetică și facilități asociate complexului militar-industrial ucrainean.

Autoritățile de la Kiev au raportat însă un bilanț tragic în rândul populației civile. Cel puțin patru persoane și-au pierdut viața, iar peste zece au fost rănite în urma atacurilor. Explozii au fost semnalate în mai multe regiuni ale Ucrainei, inclusiv în vestul țării, iar avariile aduse infrastructurii energetice au afectat grav alimentarea cu electricitate și apă.

Condamnarea fermă venită de la Chișinău reflectă îngrijorarea tot mai accentuată față de extinderea conflictului și de utilizarea armelor cu impact major asupra civililor. Republica Moldova își reafirmă poziția de solidaritate cu Ucraina și susține eforturile internaționale pentru oprirea agresiunii și restabilirea păcii în regiune.