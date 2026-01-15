Cu Iv Ceban la conducere, Chișinăul arată ca în evul mediu. În loc de sare sau substanțe speciale pentru curățarea drumurilor, la noi se aruncă cu nisip

Pretențiile de „capitală europeană” ale Chișinăului se topesc odată cu prima zăpadă, lăsând în urmă un peisaj dezolant, demn de secolele trecute. Sub conducerea primarului Ion Ceban, municipalitatea continuă să ignore soluțiile moderne de deszăpezire, preferând o metodă arhaică și ineficientă: acoperirea orașului cu tone de nisip.

În timp ce marile orașe din regiune folosesc de ani buni reactivi lichizi, clorură de calciu sau sare pură (tehnologii care topesc gheața și lasă asfaltul curat și uscat), la Chișinău se aplică „rețeta sovietică”: un amestec rudimentar de nisip cu puțină sare. Rezultatul este vizibil pe orice bulevard, dar mai ales pe străzile secundare și trotuare: o mâzgă maronie, densă, care transformă orașul într-o mlaștină urbană.

„Arată ca în Evul Mediu”

Șoferii și pietonii sunt revoltați de starea drumurilor. „Este o bătaie de joc. În loc să curețe strada, ei aruncă cu nisip. Mașina se face neagră la cinci minute după spălătorie, iar pe jos intri cu noroi până în casă. Cu Iv Ceban la conducere, Chișinăul arată ca în Evul Mediu, nu ca un oraș din secolul XXI”, ne-a declarat un șofer blocat în traficul îngreunat de condițiile meteo.

Decizia Primăriei de a folosi nisip are consecințe grave pe termen lung, pe care administrația Ceban pare să le ignore cu bună știință:

Murdărie generalizată: Orașul capătă un aspect insalubru, gri și deprimant. Blocarea canalizării: Tot nisipul aruncat acum pe străzi va ajunge, odată cu topirea zăpezii, în gurile de canalizare, colmatând sistemul pluvial și așa depășit. Poluare masivă: La primăvară, după uscare, acest nisip se va transforma în praful care sufocă Chișinăul în fiecare an, afectând sănătatea respiratorie a locuitorilor.

Economie la buget sau lipsă de viziune?

Deși Primăria se laudă constant pe rețelele de socializare cu proiecte de infrastructură și „smart city”, realitatea din teren contrazice propaganda oficială. Refuzul de a achiziționa substanțe speciale (degivranți moderni), care deși sunt mai scumpe, sunt mult mai eficiente și curate, trădează o lipsă de respect față de cetățean.

„Se fac trotuare noi doar ca să fie acoperite cu glod a doua zi. Este definiția incompetenței administrative”, comentează criticii edilului.

Până când Primăria va înțelege că deszăpezirea nu înseamnă îngroparea orașului în nisip, chișinăuienii sunt condamnați să înoate prin noroi, plătind taxe de oraș european pentru servicii de secol XIX.