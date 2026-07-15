Cu un venit anual de 2,5 mil. de lei de la Moldovagaz, Carolina Novac anunță că și-a donat ultimul salariu unui ONG

Secretara de stat interimară de la Ministerul Energiei, Carolina Novac, anunță că a donat ultimul salariu pe care l-a primit pentru activitatea sa în Consiliul de Observatori al Moldovagaz. Potrivit acesteia, suma va contribui la cumpărarea unei locuințe pentru o mamă care crește opt copii.

„Cred că două săptămâni în urmă am realizat o donație, cu tot cuantumul întreg al ultimei remunerații primite, către ONG-ul „Comunitate, Copil și Familie”. Toată remunerația va fi utilizată pentru achiziția unei case pentru o mamă cu opt copii”, a declarat Novac.

Aceasta a comentat informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora ar avea legături de rudenie cu fostul prim-ministru Dorin Recean.

„Niște aberații. Aș dori ca activitatea mea să fie judecată din prisma rezultatelor de la Ministerul Energiei și nu prin prisma unor zvonuri aruncate pe Telegram”, a răspuns Novac.

Secretara de stat din cadrul Ministerului Energiei, Carolina Novac, a declarat pentru anul 2025 venituri de peste 3 milioane de lei, cea mai mare parte provenind din activitatea sa în cadrul Consiliului de Observatori al SA „Moldovagaz”. Potrivit declarației de avere și interese personale, oficiala deține și economii de sute de mii de lei și zeci de mii de euro în conturi și depozite bancare din Republica Moldova și Belgia.