Directorul adjunct al SPPS, implicat în scandalul TUX, scapă de controlul ANI

Directorul adjunct al Serviciului de Protecție și Pază de Stat, Gheorghe Josanu, a scăpat de controlul Autorității Naționale de Integritate. ANI a respins sesizarea în care acesta era acuzat că ar fi ascuns bunuri și active nedeclarate, inclusiv fonduri obținute prin intermediul platformei TUX, care a lăsat mii de moldoveni fără economii.

În urma verificărilor, inspectorii de integritate au concluzionat că acuzațiile nu au temei.

Sesizarea pe numele lui Gheorghe Josanu a fost depusă la Autoritatea Națională de Integritate pe 17 iunie. Autorul reclamației susținea că Josanu ar deține bunuri imobile în Republica Moldova și în străinătate, precum și resurse financiare pe care nu le-ar fi declarat. Potrivit deciziei publicate de ANI, inspectorii au verificat informațiile și au constatat că Gheorghe Josanu deține terenuri agricole cumpărate în perioada 2010–2011 și un apartament achiziționat în 2024, pentru care a contractat un credit ipotecar în valoare de două milioane de lei.

În ceea ce privește presupusele active virtuale și resurse financiare indicate în sesizare, Gheorghe Josanu a negat orice implicare.

Cât despre apartamentele și alte bunuri imobile despre care se afirma că i-ar aparține, Josanu a prezentat acte care arată că acestea sunt deținute de părinții săi sau de fosta soție și nu fac parte din patrimoniul său. În ceea ce privește presupusa proprietate din Dubai, acesta a explicat că simpla prezență în acel oraș nu demonstrează existența unui bun imobil.

În baza acestor explicații și a documentelor analizate, Autoritatea Națională de Integritate a decis să nu inițieze un control în privința lui Gheorghe Josanu.

Amintim că fostul director al Serviciului de Protecție și Pază de Stat, Vasile Popa, și unul dintre adjuncții săi au fost eliberați din funcție în noiembrie anul trecut, prin decrete prezidențiale, fără ca motivele să fie făcute publice. Mai multe instituții media au relatat atunci că demiterile ar fi avut legătură cu scandalul platformei TUX, în care ar fi fost implicați și unii angajați ai instituției.

Platforma TUX, prezentată drept una de investiții, s-a dovedit a fi o schemă piramidală, iar după prăbușirea acesteia numeroși investitori nu și-au mai recuperat banii. Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale precizează că, în dosarul platformei TUX, sunt investigate zeci de persoane, iar un episod al cauzei, care îl vizează pe unul dintre presupușii lideri ai schemei, a fost deja trimis în judecată.