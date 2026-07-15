Pompierii moldoveni detașați în Grecia, „înghesuiți câte 18 în vagon, fără mâncare în prima zi și fără diurne.”

Unul dintre pompierii moldoveni detașați în Grecia, pentru a oferi sprijin autorităților elene în stingerea incendiilor forestiere, s-ar fi plâns pe condițiile de cazare, hrană, dar și pe remunerarea acordată, care constă „doar din salariul de bază”. O imagine din vagonul în care au fost cazați angajații IGSU din RM a fost postată de activistul Eugen Luchianiuc, pe rețele. La rândul său, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a venit cu o reacție: „E o misiune internațională de intervenție, nu un sejur”.

„Un pompier din Grecia ne relatează că: 1. Doar timpul petrecut pe drum este considerat deplasare; restul zilelor nu sunt achitate suplimentar. Astfel se achită doar salariul de bază, fără diurnă sau alte compensații. Programul de lucru este 24 de ore în tură, urmate de 24 de ore libere. 2. Sunt cazați câte 18 persoane într-un singur vagon, fără spațiu pentru lucruri personale. Superiorii au camere câte 3–4 persoane, în timp ce restul efectivului stă înghesuit. Aerul condiționat nu face față temperaturilor ridicate și spațiului mare. 3. Chiar dacă inițial li s-a promis că va fi asigurată hrana, la sosire li s-a spus că „azi mâncați ce aveți de acasă”, urmând ca abia din ziua următoare să fie organizată. Situația aceasta ridică întrebări despre respectul față de personalul trimis în misiuni internaționale și despre modul în care sunt tratate aceste detașări”, a menționat Eugen Luchianiuc într-o postare.

„În conformitate cu procedurile Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene, echipa Inspectoratului General pentru Situații de Urgență din Republica Moldova este detașată în Republica Elenă pentru îndeplinirea misiunii de sprijinire a autorităților elene în combaterea incendiilor forestiere. Pompierii sunt cazați într-o bază operațională cu statut special, în condiții similare celor asigurate colegilor din Grecia. În aceeași locație au fost dislocate 3 ani consecutiv echipele din Bulgaria, fără a fi semnalate careva obiecții legate de condiții de cazare și alimentație.

Pompierii IGSU au ajuns în prima parte a zilei de 15 iulie 2026. După sosirea la bază, echipa a participat la instructajul organizat de autoritățile elene și a primit programul de activitate. Ulterior, aceștia au fost cazați în 4 încăperi, specifice unei baze operaționale de intervenție, în condiții de câmp.

Acestea sunt dotate cu paturi, spații curate pentru odihnă, grupuri sanitare și sisteme de climatizare în fiecare încăpere. Hrana și apa potabilă au fost și sunt asigurate de autoritățile elene, în conformitate cu procedurile Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene. Ce ține de partea financiară, diurna este achitată de IGSU pentru perioada deplasării către și dinspre Republica Elenă, conform HG nr. 10/2012 privind delegarea personalului entităților din Republica Moldova. Pe durata misiunii, pompierii beneficiază de salariul corespunzător funcției deținute, iar hrana, apa potabilă și toate condițiile de cazare sunt asigurate de autoritatea gazdă și sunt identice pentru toate echipele participante la misiunea de pre-poziționare în cadrul Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene.

Totodată, este important de menționat că echipa este detașată într-o misiune internațională de intervenție, nu într-un sejur, specificul unor astfel de operațiuni presupune adaptarea la condițiile operative din teren”, a comunicat, pentru UNIMEDIA, responsabila de la IGSU.

Pe 14 iulie, Moldova a trimis în Grecia o echipă de pompieri moldoveni care să ajute în lupta cu incendiile forestiere. Astfel, echipa specializată în combaterea terestră a incendiilor forestiere din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI (GFFFv-MD) a plecat în misiunea de pre-poziționare, pentru a oferi sprijin autorităților elene în stingerea incendiilor forestiere.

Primul contingent, format din 24 de pompieri cu 7 unități de tehnică specializată, a plecat pe cale terestră, urmând să fie dislocat în regiunea Salonic, Republica Elenă.