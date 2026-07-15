Parlamentul se întrunește pe 21 iulie pentru învestirea Guvernului Tofan

Parlamentul se va întruni marți, 21 iulie, în ședință plenară pentru a examina Programul de activitate al Guvernului și a acorda votul de încredere noului Cabinet de miniștri, inclusiv componenței acestuia. Decizia a fost luată în cadrul ședinței de astăzi a Biroului permanent.

Ședința plenară va începe la ora 11:00.

Săptămâna trecută, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, l-a desemnat pe Vasile Tofan în calitate de candidat la funcția de Prim-ministru, în urma consultărilor cu fracțiunile parlamentare. În această săptămână, candidatul desemnat desfășoară consultări cu reprezentanții asociațiilor din diverse domenii, ai societății civile și cu fracțiunile parlamentare, în vederea definitivării Programului de activitate și a componenței Guvernului.

Conform legislației, Parlamentul acordă votul de încredere Guvernului cu votul majorității deputaților aleși. În baza votului de încredere acordat de Parlament, Președintele Republicii Moldova numește Guvernul.

Potrivit Constituției Republicii Moldova, Guvernul asigură realizarea politicii interne și externe a statului și exercită conducerea generală a administrației publice. În exercitarea atribuțiilor sale, Executivul se conduce de Programul de activitate acceptat de Parlament.