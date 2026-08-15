Cum a ajuns Moldova o țintă cheie în planul lui Putin de a „prăbuși NATO şi UE din interior”

La sfârșitul lui 2025, președintele rus Vladimir Putin și-a convocat comandanții militari pentru o ședință de informare și a stabilit un obiectiv pentru 2026: „prăbușirea NATO și a UE din interior”, relatează cotidianul american The New York Times, într-o amplă investigație citată de Meduza.

Republica Moldova ocupă un rol central în aceste planuri, potrivit dezvăluirilor unor oficiali ai serviciilor secrete din trei țări diferite citați de New York Times.

Prioritatea principală a Kremlinului este subjugarea Ucrainei, urmată de preluarea controlului asupra Moldovei, spun surse din serviciile vestice de informații citate de The New York Times.

Moldova ar constitui o bază ideală pentru noi acțiuni de agresiune din partea Rusiei atât împotriva Ucrainei, cât și a Occidentului, au afirmat sursele ziarului. Acestea au mai precizat că Putin încă speră să cucerească teritorii din sudul Ucrainei pentru a crea un coridor terestru care să lege Rusia de Moldova.

Investigaţia descrie amploarea operaţiunilor desfăşurate de Rusia pentru a influenţa alegerile parlamentare moldovene din septembrie 2025 şi pentru a împiedica menţinerea la putere a guvernării proeuropene. Acţiunile ar fi inclus campanii de dezinformare, atacuri cibernetice, cumpărarea voturilor, finanţarea unor reţele locale şi pregătirea unor persoane pentru provocarea de tulburări în perioada electorală.

Preoți moldoveni, implicați în operațiunile Rusiei

Preoții moldoveni au fost, de asemenea, implicați în operațiunea Kremlinului. Potrivit NYT, aceştia au fost aduşi în Rusia şi au primit carduri emise de banca rusă Promsvyazbank.

La întoarcerea în Moldova, urmau să primească 1.000 de dolari pentru a-i convinge pe enoriași să voteze împotriva referendumului privind aderarea la Uniunea Europeană și să se pronunțe împotriva politicilor pro-occidentale ale țării.

Tabere de antrenament secrete

Operaţiunea a avut şi o componentă paramilitară. În vara anului 2025 a fost organizată în Serbia o tabără în care participanţii, majoritatea cetăţeni moldoveni, au fost instruiţi să folosească arme, să străpungă cordoane ale poliţiei şi să incendieze clădiri. Participanţii au primit câte 400 de dolari pentru cursuri de trei-patru zile, iar instructorii au avut legături cu serviciul rus de informaţii militare GRU, potrivit surselor NYT.

Tabere similare au funcţionat în Bosnia şi în apropierea Moscovei. Procurorii moldoveni au afirmat că peste 100 de tineri din Republica Moldova au participat la pregătirea din Rusia, unde au învăţat inclusiv să fabrice şi să utilizeze materiale incendiare şi dispozitive explozive improvizate şi să opereze drone adaptate pentru transportarea explozibililor sau provocarea incendiilor.

Autoritățile moldovene erau însă pregătite.

În săptămânile premergătoare votului, poliția a percheziționat sute de locuințe și a reținut persoane care se antrenaseră în tabere. Specialiștii moldoveni în securitate cibernetică, susținuți de aliații occidentali, au reușit să respingă atacurile cibernetice. Partidul proeuropean al preşedintei Maia Sandu a reuşit în cele din urmă să îşi păstreze majoritatea parlamentară.

„Am câştigat bătălia, dar nu am câştigat războiul”, a declarat pentru NYT Mihai Lupaşcu, directorul Agenţiei pentru Securitate Cibernetică din Republica Moldova.