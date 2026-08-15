Dosarul taximetristului amenințat cu arma de pasager, clasat

Dosarul taximetristului amenințat cu arma de către un pasager, în noaptea de 13 spre 14 februarie 2026, a fost clasat. Conform procurorilor, victima și suspectul s-ar fi împăcat.

Într-un răspuns recepționat de Realitatea se arată că ordonanța de încetare a urmăririi penale a fost semnată încă pe 3 martie 2026.

Poliția informa pe 15 februarie 2026 că a fost alertată de un taximetrist despre faptul că a fost amenințat cu arma, urmare a unui conflict cu un pasager. Incidentul s-a produs pe bulevardul Moscova din sectorul Râșcani al Capitalei.

„Potrivit declarațiilor șoferului, în timpul deplasării, pasagerul ar fi scos o armă de model necunoscut și ar fi îndreptat-o spre acesta, amenințându-l cu moartea”, informau oamenii legii.

Ofițerii precizau că au identificat individul, cetățean străin de 34 de ani, și l-au reținut cu ajutorul mascaților de la Fulger. La domiciliul lui a fost depistată și ridicată arma.

Pe caz a fost pornit un dosar penal pentru amenințare cu omor, iar bărbatul a fost reținut atunci pentru 72 de ore.

Conform articolului 155 din Codul Penal al Republicii Moldova, amenințarea cu omor ori cu vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii se pedepsește cu amendă, muncă neremunerată în folosul comunității sau până la trei ani de pușcărie. În conformitate cu articolul 16 (3) din Codul Penal, infracțiunea este considerată una „mai puțin gravă”.

Legislația în vigoare nu permite împăcarea în cazul infracțiunilor grave, celor săvârșite contra minorilor, dacă bănuitul a mai recurs la asemenea măsură în ultimii cinci ani sau dacă acesta are antecedente penale.

În spațiul public a apărut și numele suspectului care a scăpat de pușcărie. Aceste date au fost confirmate pentru Realitatea de către reprezentanții forțelor de ordine.

Conform informațiilor publicate anterior de canale de Telegram, ar fi vorba despre un bărbat din Ucraina, născut la Kiev în 1992. Deși se spunea că el ar fi implicat în activitățile call-centrelor și că ar fi căutat în Ucraina, nu a fost posibilă identificarea acestuia în surse deschise detalii despre aceste circumstanțe.

În solicitarea transmisă de Realitatea pe 3 iulie 2026 autorităților li se cerea să comunice dacă au recepționat informații de la autoritățile de la Kiev despre persoană și detalii despre statutul ei în Republica Moldova, răspuns la aceste întrebări nu a fost recepționat. Oamenii legii au invocat reglementările privind secretul anchetei și prejudicierea urmăririi penale.