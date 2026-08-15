VIDEO: Explozii la o bază aeriană militară rusă unde sunt avioane MiG-31 care lansează rachete balistice Kinjal

Forțele ucrainene au lovit în nopatea de vineri spre sâmbătă baza aeriană militară rusă Savasleika, la circa 660 km de granița cu Ucraina, unde sunt staționate avioane de vânătoare MiG-31 capabile să lanseze rachete balistice Kinjal, relatează Kyiv Independent.

În urma exploziilor, în zona bazei aeriene Savasleika, din regiunea Nijni Novgorod, au fost observate incendii, a relatat canalul de monitorizare Exilenova Plus, pe Telegram.

В ночи был атакован военный аэродром «Саваслейка» в Нижегородской области, где базируются самолеты МиГ-31К, носители аэробаллистических ракет «Кинжал». pic.twitter.com/WNJXDz1c3B — Ateo Breaking (@AteoBreaking) August 15, 2026

Mai multe explozii au fost raportate și în orașul rus Samara. Canalul a susținut că rachete de croazieră ucrainene FP-5 Flamingo au lovit o importantă unitate de proiectare și producție aerospațială.

A missile strike (Flamingo missiles, most likely) was carried out on the Progress Rocket Space Centre in Russia's Samara, potentially hitting the main workshop.



One of the goals of the strike is to disrupt the launches of the Russian Rassvet satellite system, which is called the… pic.twitter.com/qQC3t8hA6i — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 15, 2026

Guvernatorul regiunii Samara, Viaceslav Fedorișcev, a confirmat că rachete au lovit o „instalație industrială” din regiune, fără a preciza locația exactă.

Samara se află la aproximativ 800 de kilometri de granița Rusiei cu Ucraina, în timp ce baza aeriană Savasleyka este situată la aproximativ 660 de kilometri de Ucraina.

Ucraina atacă în mod regulat infrastructura militară din adâncul teritoriului Rusiei și din teritoriile ocupate, în încercarea de a reduce capacitatea Moscovei de a continua războiul.