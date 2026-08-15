O femeie din Durlești a vândut apartamentul și a transmis escrocilor 61.000 de euro

O femeie de 73 de ani din Durlești a rămas fără apartament și 61.000 de euro, după ce a fost ținta unei scheme de escrocherie telefonică. Suspecții s-au prezentat drept angajați ai Poliției și au convins-o că, pentru a-și proteja bunurile, trebuie să facă o „vânzare fictivă” a locuinței. Cazul a fost raportat Poliției pe 13 august.

Potrivit oamenilor legii, timp de aproximativ o lună, femeia a fost apelată de persoane necunoscute care i-au spus că pe numele ei ar fi fost contractat un credit.

Sub acest pretext, escrocii au convins-o să vândă apartamentul. Ulterior, victima a transmis prin intermediul unui curier suma de 61.000 de euro.

Cazul face parte dintr-o serie de cinci escrocherii telefonice înregistrate de Poliție în ultimele 24 de ore. Trei dintre acestea au fost comise anterior, însă victimele le-au raportat abia acum.

Prejudiciul total depășește un milion de lei.

Poliția atenționează că instituțiile publice, băncile sau angajații acestora nu solicită cetățenilor să transmită bani prin curier și nici nu le cer să contracteze credite la indicația unor persoane care îi contactează telefonic.

Totodată, oamenii legii recomandă cetățenilor să țină cont de următoarele recomandări:

să nu transmită bani persoanelor care îi contactează telefonic;

să nu contracteze credite la indicația unor necunoscuți;

să nu divulge coduri SMS, PIN-uri, parole sau date bancare;

să verifice informațiile direct la instituția invocată de apelant.

Poliția atrage atenția și asupra unui alt semnal de alarmă: dacă interlocutorul pune presiune, grăbește victima sau îi cere să nu vorbească despre situație cu familia ori cu oamenii legii, este foarte probabil să fie vorba despre o tentativă de escrocherie.

În cazul unei suspiciuni, cetățenii sunt îndemnați să sesizeze imediat Poliția și banca.