Cum au jefuit prietenii lui Zelenski țara în plin război: Stenogramele unui scandal care cutremură Ucraina

„Cum au jefuit prietenii lui Zelenski țara în timpul războiului” este titlul unei anchete publicate miercuri de Ukrainska Pravda, care încearcă să facă lumină într-un uriaș dosar de corupție, cu o fraudă estimată la cel puţin 100 de milioane de dolari. Printre numele grele implicate se numără Timur Mindici, vechi prieten și partener de afaceri al președintelui, și Olexii Cernîșov, fost vicepremier și apropiat al familiei Zelenski. Deși președintele încearcă acum să se delimiteze de scandal, există suspiciuni că era la curent cu activitățile acestora sau chiar le-ar fi sprijinit, indirect.

Operațiunea „Midas” și proiectul imobiliar „Dinastia”

NABU și SAP, adică Biroul Național Anticorupție și Parchetul Anticorupție din Ucraina, au anunțat la începutul acestei săptămâni că au descoperit, în cadrul operațiunii „Midas”, o rețea de corupție în energie cu posibile ramificaţii și în apărare, cu șpăgi la nivel înalt, condusă de Timur Mindici, care în 2003 a fondat împreună cu Zelenski studioul de producție „Kvartal 95” cel care a realizat filmele ce l-au făcut celebru pe actualul lider ucrainean. În schemă apare și fostul vicepremier Olexii Cernîșov (Olena, soţia lui Zelenski ar fi nașa fiicei lui Cernîșov), acuzat că a construit, în timpul războiului, cu bani publici deturnați de Mindici, patru palate lângă Kiev, în cadrul unui proiect imobiliar numit „Dinastia”.

NABU și SAP sunt două instituții-cheie în lupta anticorupție din Ucraina. În vara acestui an, după ce în presa ucraineană au apărut zvonuri legate de un dosar care l-ar implica pe Timur Mindici, parlamentul de la Kiev a votat o lege ce urmărea, practic, să subordoneze politic cele două instituții. Legea a fost semnată de președintele Zelenski, care însă a dat înapoi la scurt timp, în urma unor rare proteste de stradă, organizate în plin război, la Kiev.

Apartamentul lui Mindici, interceptări, găuri în tavan și dispozitive montate

Procurorii au transmis luni că au peste 1.000 de ore de convorbiri ascultate în cadrul operaţiunii „Midas”. Mai multe stenograme din dosar au fost publicate în ultimele zile de presa ucraineană. Mindici deține mai multe apartamente de lux, de sute de metri pătrați într-o clădire uriașă din centrul Kievului, pe strada Hruşevskoho 9A.

Apartamentul de la etajul 18, unde în 2021 a organizat chiar o petrecere de ziua de naștere a lui Zelenski, ar fi fost utilizat ca birou pentru coordonarea operațiunilor. În iulie, aici s-au găsit dispozitive de ascultare. Politicianul Olexii Goncharenko susţine că ofițerii anticorupţie au confiscat apartamentul unui alt oligarh, Hennadii Boholiubov, care locuia deasupra, și au găurit podeaua pentru a instala dispozitivele de interceptare. La schimb, Boholiubov, co‑proprietar al băncii PrivatBank (alături de Ihor Kolomoiski) ar fi fost lăsat să plece din ţară.

Mindici folosea şi un alt apartament de la etajul 15. Aici se află celebra baie cu toaleta „de aur”. Poza publicată în vară de un deputat a făcut înconjurul presei ucrainene. Oamenii au făcut comparaţii cu faimoasa toaletă aurie din palatul fostului președinte corupt Viktor Ianukovici, răsturnat de la putere în revoluţia din 2014.

Suspecţii ştiau de percheziţii

Mindici a fugit din Ucraina cu puțin timp înainte de perchezițiile de luni, 10, octombrie, ceea ce ridică suspiciuni că ar fi fost informat din interior. Mai mult, scriu jurnaliștii ucraineni, când agenții NABU au ajuns la apartamentele sale în ziua perchezițiilor, ușile erau deja larg deschise. „Ca să nu strice încuietorile sau poate ca un gest de batjocură față de percheziții”, notează aceștia.

Mindici era atât de bine informat despre anchetă, încât reușise deja să părăsească nu doar locuința, ci și Ucraina. A trecut granița prin punctul de trecere Hrușev, în direcția Poloniei, la ora 2:09 dimineața, cu patru ore și jumătate înainte de începerea perchezițiilor. Există dovezi că suspecții știau încă de vineri, 7 noiembrie, ce urma să aibă loc. Mandatele de percheziţii fuseseră încărcate în sistem de vineri, ceea ce sugerează că suspecții ar fi avut sub control membri din forțelor de ordine. „Trebuie să ne curățăm până luni”, este mesajul trimis de un suspect.

Potrivit Ukcrainska Pravda, NABU și SAP dețin informații conform cărora o parte din datele legate de anchetă ar fi fost divulgate suspecților chiar de către Andrii Siniuk, adjunctul șefului SAP. Totuși, în acel moment, numele lui Mindici nu apărea încă în documentele electronice ale dosarului, ceea ce sugerează că informațiile scurse nu l-ar fi vizat direct. Jurnaliştii mai amintesc că în octombrie s-a încercat înlocuirea șefului Parchetului Anticorupție, Oleksandr Klimenko, cu Siniuk, sugerând o manevră pentru a pune control pe ancheta NABU. În plus, la percheziții la una dintre locuințele suspecţilor au fost găsite dosare cu informații despre directorul NABU și șeful echipei care investighează operațiunea „Midas”. O altă dovadă că membrii grupării ar fi avut oameni atât în sistemul juridic, cât şi în cel de aplicare al legii.

Cum ar fi implicat Volodimir Zelenski

Deşi Volodimir Zelenski a respins sugestile sau acuzaţiile că ar putea fi implicat în dosar şi a încercat să se distanţeze de persoanele vizate de anchetă, procurorii ucraineni au declarat că dețin o înregistrare a unui apel telefonic în care Zelenski poate fi auzit vorbind cu ministrul Justiției, Herman Galușcenko, (ministru al Energiei pe atunci) după ce a primit personal un mesaj de la Timur Mindici. Cei doi se aflau, la acel moment, într-o convorbire telefonică cu Oleksandr Țukerman, un om de afaceri apropiat de Mindici şi considerat de procurori „casierul” grupării. Jurnaliştii ucraineni văd în asta un posibil semn de influenţă: Zelenski ar fi reacționat direct la un mesaj de la Mindici.

Jurnaliştii ucraineni se întreabă cum au ajuns oamenii lui Mindici în funcții de conducere în ministere, companii de stat și alte instituții oficiale, unde au lucrat ani la rând? Câte materiale și înregistrări nu au fost încă făcute publice de NABU și SAP? Cât de mult au controlat prietenii președintelui deciziile și banii statului prin corupție? Și cine este cu adevărat Mindici, liderul rețelei sau doar „portofelul”?

Care sunt acuzaţiile şi cine sunt suspecţii

Nu doar acuzaţiile sunt explozive în scandalul care a zguduit Ucraina, ci şi lista persoanelor implicate. Timur Mindici (poreclă „Karlson” în stenograme) s‑ar afla în prezent în Israel sau Austria. Alături de el, figura financiară centrală este Oleksandr Țukerman (poreclă „Sugarman”), om de afaceri suspectat că gestiona banii spălaţi printr‑o firmă deţinută de familia fostului politician pro‑rus Andriy Derkach, actualmente senator în Rusia, implicat şi el în reţea.

Oleksii Cernîșov (poreclă „Che Guevara”) are statut de suspect. Potrivit UP, acesta i‑a fost recomandat lui Zelenski de Mindici ca fiind „un băiat bun”.

„Sunt cumetri.Toată lumea știe asta. Prima Doamnă a botezat-o pe fiica lui Cernîșov. Familiile lor petreceau des timp împreună”, a declarat o sursă pentru UP. Practic necunoscut până în 2019, Cernîșov a urcat rapid în funcţii în timpul mandatului lui Zelenski. A fost numit în poziţii importante precum ministru şi apoi vicepremier, iar pentru el a fost chiar creat un minister „special” – Ministerul Unităţii.

Herman Galușcenko (poreclă „Sigizmund„ sau „Profesorul„), ministru al Justiţiei şi fost ministru al Energiei, a fost suspendat din funcţie pe 12 noiembrie 2025. Dmitro Basov („Tenorul”), fost şef al departamentului pentru crimă organizată şi ulterior director interimar la Energoatom, a fost arestat. Ihor Mironiuk („Roket”), fost consilier al ministrului Energiei, a fost şi el arestat. El apare în stenogramele publicate de NABU în timp ce ameninţă o firmă că, dacă nu va plăti mită, nu numai că va pierde contractul, dar toţi angajaţii lor vor fi mobilizaţi pe front. Suspecții ar fi încercat să distrugă probe în timpul perchezițiilor. Mironiuk a rupt documente și și-a aruncat telefonul mobil pe fereastră. Dmitro Basov, la rândul său, a distrus mai multe telefoane mobile, potrivit zn.ua.

Ihor Fursenko („Reşik”), om de afaceri şi presupus contabil al grupării, a fost şi el arestat. NABU a publicat imagini cu el transportând sacoşe cu bani şi apare în stenograme plângându-se că „să cari 1,6 milioane de dolari nu e chiar o plăcere”. Fursenko s-a întors în Ucraina sâmbătă, 9 octombrie, dintr-o vacanță de două săptămâni în Maldive, într-un moment în care țara era afectată de pene de curent. „Fie (complicii) nu au avut timp să-l avertizeze (că urmează perchezițiile), fie nu l-au considerat demn de salvat”, scriu jurnaliștii ucraineni.

De asemenea, au mai fost arestate Lesia Ustimenko şi Liudmila Zorina, două femei care lucrau la firma prin care erau spalaţi banii. Potrivit unor noi stenograme publicate de presa ucraineană, corupţia din dosar se extinde şi în domeniul apărării. Mindici ar fi avut influenţă şi asupra fostului ministru al Apărării, Rustem Umerov, demis brusc în iulie 2025.

În februarie 2025, compania Millikon UA, în spatele căreia s‑ar afla Mindici, a câştigat o licitaţie de aproximativ 20 milioane euro pentru a furniza armatei ucrainene veste antiglonţ israeliene, dar echipamentul nu a fost niciodată livrat. „Nu vreau să mai aud de la Timur despre veste antiglonţ, mă întâlnesc cu el de două ori pe săptămână. Te rog, rezolvă problema asta că altfel va fi un eşec”, îi spune Umerov altei persoane, potrivit stenogramelor citate.

Trei dosare penale pe numele lui Cernîșov

Probleme legale ale lui Oleksii Cernîșov au apărut în iunie 2025. Potrivit Ukrainska Pravda, Oleksii Cernîșov, directorul companiei naționale de petrol și gaze Naftogaz, este cercetat de procurorii anticorupție în trei dosare penale: unul legat de abuz în serviciu și luare de mită, al doilea privind angajări ilegale, inclusiv în cadrul Naftogaz, iar al treilea, pentru construirea, în plin război, începând cu iulie 2022, a patru vile de lux în localitatea Kozîn, lângă Kiev, finanțate, cel mai probabil, din fonduri deturnate prin rețeaua lui Mindici. Potrivit stenogramelor, Mindici discută la un moment dat despre înghețarea unui proiect de construcții și implicarea lui „Che Guevara”, alias Cernîșov. Cernîșov și soția sa ar fi primit personal peste un milion de dolari din această schemă.

Una dintre fotografiile din dosare îl arată pe Zelenski în compania lui Cernîșov la o seară în familie, la sfârșitul anului 2022.

„În ciuda informațiilor că ar putea fi anchetat de NABU, Zelenski nu doar că nu l-a demis pe Cernîșov din fruntea Naftogaz, ci l-a numit vicepremier și ministru al unui nou-înființat Minister al Unității (decembrie 2024 – iulie 2025), creat special pentru el. Coincidență: numirea a avut loc chiar de ziua soției sale”, scrie publicația.

Ancheta Ukrainska Pravda se încheie într-o notă amară. ”Ultimul serial anticorupție ucrainean urmărit cu sufletul la gură de cetățeni se numea „Servitorul poporului”. Dar, se pare că, la un moment dat, actorii, scenariștii și producătorii s-au abătut atât de mult de la scenariu, încât au ajuns să semene cu cei împotriva cărora ar fi trebuit să lupte”.