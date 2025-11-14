Orzul s-a evaporat de pe piață – exportatorii rămân fără marfă

Piața cerealelor din Republica Moldova trece printr-o criză neașteptată: orzul, una dintre culturile-vedetă ale anului, a dispărut aproape complet din stocuri. În doar câteva luni, recolta a fost vândută integral, iar exportatorii nu mai reușesc să adune cantitățile necesare pentru a forma loturile mari destinate transportului naval. Dacă, în mod normal, orzul pleacă în barje de minimum 1 500 de tone, în luna octombrie s-au înregistrat abia 1 800 de tone exportate – cel mai mic volum din ultimii cinci ani.

Specialiștii explică fenomenul printr-un cumul de factori: producție scăzută din cauza secetei, cerere externă ridicată și o vânzare accelerată imediat după recoltare, stimulată de prețurile mari din vară. Mulți agricultori au preferat să vândă rapid, profitând de un preț aproape egal cu cel al grâului – o raritate pe piața cerealelor. În prezent, pe piață nu mai există stocuri semnificative, iar exportatorii se văd nevoiți să amâne contractele sau să caute alternative în regiune.

Reprezentanții Asociației Exportatorilor de Cereale confirmă că, pentru prima dată în ultimii ani, Moldova nu poate forma volume comerciale mari pentru livrările maritime. „Orzul s-a vândut aproape integral în primele două luni după recoltare. Cei care au mizat pe depozitare nu mai au ce să ofere. Este o situație rară și îngrijorătoare pentru exporturi”, a declarat un producător din sudul țării.

Prețurile au rămas ridicate, la un nivel comparabil cu grâul, însă lipsa de marfă a blocat fluxul comercial. Fermierii spun că, deși au încasat sume record, sezonul s-a închis brusc și lasă un gol financiar pentru lunile următoare. În același timp, procesatorii locali avertizează că penuria de orz ar putea influența și alte segmente – inclusiv producția de furaje și bere.

Concluzia e simplă: orzul s-a dus, banii au venit, dar sezonul s-a terminat mult prea devreme. Pentru o economie agricolă deja fragilă, lipsa continuității în aprovizionare arată din nou cât de vulnerabil este sectorul cerealier în fața pieței externe și a deciziilor pripite de vânzare imediată.