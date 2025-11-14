Moldovenii cer rezultate rapide: salarii, pensii și o economie care să funcționeze

Un nou sondaj arată așteptările clare ale moldovenilor față de Guvernul Munteanu: oamenii vor mai puține declarații și mai multe măsuri concrete. Prioritățile rămân neschimbate față de ultimii ani — salarii și pensii mai mari, locuri de muncă stabile și o economie care să funcționeze în mod real, nu doar în prezentările oficiale. În zonele rurale, presiunea socială este și mai mare, locuitorii cerând sprijin pentru agricultură, infrastructură și servicii publice accesibile.

Reducerea inflației și combaterea corupției sunt două dintre cele mai importante solicitări, reflectând nemulțumirea acumulată în contextul scumpirilor din ultimii ani și al suspiciunilor persistente privind modul în care sunt gestionate resursele statului. Mulți respondenți spun că reformele administrative și investițiile trebuie să fie vizibile, nu doar promise, iar statul să fie present la sate, acolo unde problemele sunt cel mai puțin rezolvate.

Oamenii privesc în continuare parcursul european ca pe o direcție firească, însă îl consideră util doar dacă aduce efecte concrete în viața lor de zi cu zi. Drumuri mai bune, servicii publice funcționale, oportunități de muncă și venituri decente sunt, în ochii cetățenilor, adevăratele semne ale unei Moldove europene. Până atunci, UE rămâne mai degrabă un obiectiv simbolic decât o soluție imediată la dificultățile cotidiene.

Evaluarea situației personale rămâne moderată: 50% dintre respondenți spun că trăiesc „așa și-așa”, un sfert declară că se descurcă bine, iar aproximativ 15% se confruntă cu probleme serioase. Percepția economică diferă în funcție de vârstă și localitate, tinerii fiind mai optimiști, iar locuitorii din mediul rural raportând dificultăți mai mari. Cei mai afectați sunt pensionarii și familiile cu venituri mici, care spun că nu mai pot face față prețurilor în creștere.

Cu toate acestea, sondajul surprinde și un val de optimism prudent. Aproximativ 37% dintre oameni cred că situația lor financiară se va îmbunătăți în următorul an, în timp ce 45% nu așteaptă niciun progres. Rezultatele, obținute în urma intervievării locuitorilor din 337 de localități, arată că moldovenii au speranțe, dar și limite ale răbdării. Noul Guvern este privit cu rezervă, dar și cu așteptarea clară de a livra rezultate cât mai rapid.