Zelenski avertizează: „Putin pregătește invazia Europei până în 2029”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski lansează unul dintre cele mai dure avertismente din ultimii ani: Vladimir Putin nu se va opri la Ucraina și pregătește o ofensivă majoră în Europa până în 2029. Potrivit liderului de la Kiev, Rusia și-a reorganizat complet industria de apărare, produce arme, muniție și tancuri într-un ritm fără precedent și își concentrează eforturile pe extinderea capacităților militare la scară continentală. „Este o pregătire pentru un război mai mare, iar Ucraina este doar prima linie”, a spus Zelenski într-o declarație transmisă presei internaționale.

Serviciile de informații ucrainene confirmă aceste temeri: Kremlinul accelerează producția de armament și testează noi rachete, în paralel cu o mobilizare economică mascată. Oficialii de la Kiev afirmă că Rusia investește miliarde de dolari în infrastructură militară, inclusiv în regiunile de graniță cu statele membre NATO. Scopul final, spun ei, este refacerea sferei de influență sovietice și extinderea agresiunii spre vestul Europei.

Zelenski cere liderilor europeni să înțeleagă gravitatea momentului și să acționeze înainte ca amenințarea să devină realitate. „Dacă Putin nu este oprit acum, următoarea țintă va fi o țară din interiorul Uniunii Europene. Este o chestiune de timp, nu de ipoteză”, a declarat președintele Ucrainei.

Mesajul vine într-un context în care sprijinul pentru Kiev începe să scadă în unele capitale occidentale, iar discuțiile despre oboseala războiului se intensifică. Zelenski avertizează însă că indecizia și compromisul pot costa scump: „Europa are nevoie de fermitate, unitate și curaj. Dacă așteptăm, vom plăti de zece ori mai mult.”

Avertismentul său este susținut și de mai mulți analiști militari din NATO, care au confirmat că Rusia ar putea fi capabilă să-și refacă complet capacitățile militare până în 2028–2029. Cu un arsenal în creștere și o retorică tot mai agresivă, Moscova pare pregătită pentru un nou capitol al confruntării cu Occidentul. În fața acestui scenariu, apelul lui Zelenski este clar: fie Europa se trezește acum, fie se va trezi prea târziu.