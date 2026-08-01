Ion Popa acuză presiuni asupra consilierilor locali înaintea votului privind amalgamarea

Primarul satului Negureni, Ion Popa, acuză că mai mulți consilieri locali din satul Țânțăreni, raionul Telenești, ar fi fost vizitați la domiciliu de angajații Inspectoratului de Poliție Telenești cu doar două zile înainte de o nouă ședință în care urma să fie supus la vot subiectul amalgamării voluntare a localității cu comuna Sărătenii Vechi.

Într-o sesizare publică adresată prim-ministrului, ministrului Afacerilor Interne și Inspectorului General al Poliției, edilul susține că verificările au fost inițiate în urma unei plângeri depuse de deputata PAS Veronica Cupcea, care ar fi invocat presupuse amenințări la adresa unor consilieri locali.

Ion Popa afirmă că intervenția rapidă a Poliției ridică semne de întrebare, în condițiile în care, potrivit acestuia, alte plângeri depuse de cetățeni ar rămâne nesoluționate luni întregi. Totodată, el susține că, din informațiile pe care le deține, consilierii vizați nu ar fi depus personal plângeri și nici nu ar fi solicitat intervenția oamenilor legii.

Primarul consideră că momentul desfășurării verificărilor, cu puțin timp înaintea unui nou vot asupra amalgamării, poate fi interpretat drept o tentativă de intimidare a aleșilor locali.În acest context, Ion Popa solicită autorităților să explice cine a dispus verificările, în baza cărui temei legal au fost efectuate și dacă au fost respectate garanțiile privind independența mandatului consilierilor locali.

Ulterior, într-un nou mesaj public, edilul a declarat că polițiștii nu ar fi confirmat acuzațiile formulate în sesizarea deputatei Veronica Cupcea.

Potrivit lui Popa, acest lucru ar demonstra că acuzațiile au fost nefondate și ar confirma suspiciunile sale privind o încercare de influențare a votului asupra procesului de amalgamare.

Primarul mai susține că presiunile ar avea legătură cu proiectul de amalgamare a comunei Sărătenii Vechi și afirmă că satul Țânțăreni ar avea avantaje mai mari dacă s-ar alătura clusterului Negureni. El invocă, între altele, o distanță mai mică între localități, un număr mai mare de locuitori, stimulente financiare mai ridicate și perspective mai bune de dezvoltare.

La final, Ion Popa și-a exprimat speranța că aleșii locali vor lua o decizie exclusiv în interesul comunității, fără presiuni politice, și a reiterat că autoritățile din Negureni rămân deschise dialogului privind procesul de amalgamare.