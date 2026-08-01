VIDEO: Trei morți și 15 răniți în urma unei explozii la o cafenea din Moscova

Cel puțin trei persoane au fost ucise și alte au fost 15 rănite, sâmbătă seară, într-o explozie produsă într-o cafenea din Moscova, a anunțat poliția din capitala Rusiei, transmite AFP.

Poliția nu a precizat însă imediat și cauza incidentului.

„Conform informațiilor pe care le deținem, o explozie a avut loc astăzi în jurul orei 20:10, în apropierea unei cafenele de vară, omorând trei persoane și rănind alte 15 cu grade diferite de gravitate”, a indicat poliția din Moscova pentru agenția de stat rusă RIA Novosti.

🚨💥 BREAKING: Chaos erupts in the heart of Moscow after a powerful explosion ripped through a café on Kudrinskaya Square. 🇷🇺🔥



According to preliminary reports from Russian media, 3 people have been killed and 7 others injured. The blast reportedly triggered a massive fire,… pic.twitter.com/2izGabNT0S — Artemko (@Artemko7777) August 1, 2026

„Anchetatori și specialiști de la criminalistică sunt la fața locului. În prezent este în desfășurare o investigație”, a adăugat poliția.

Canale rusești de pe Telegram au publicat imagini video care arată numeroase autospeciale de pompieri și ambulanțe intervenind la locul exploziei.

Potrivit canalului de Telegram „Baza”, cunoscut pentru legăturile sale cu forțele de ordine din Rusia, explozia ar fi fost provocată de o deflagrație de gaz în bucătăria cafenelei.

There's been an explosion in Balzi Rossi restaurant in Moscow.



According to Russian Telegram channels, the restaurant was closed for an event today. It could have been closed for a Russian general's birthday celebration.

Russian media report that a lot of vehicles with black… pic.twitter.com/wkyNWNMKGt — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 1, 2026