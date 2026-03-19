Poliția lui Cernăuțeanu hărțuiește și cere mită de la o tânără din comunitatea LGBT

O tânără lesbiană ar fi fost oprită de doi polițiști, care i-ar fi luat cu forța telefonul mobil, i-ar fi verificat fotografiile personale și i-ar fi cerut 3.000 de lei pentru a evita „probleme”. Informația a fost făcută publică pe 19 martie de Angelica Frolov, directoarea centrului GENDERDOC-M – organizație care promovează drepturile persoanelor LGBT+ în Republica Moldova. Poliția confirmă cazul, dar nu și acuzațiile.

Potrivit Angelicăi Frolov, incidentul ar fi avut loc pe 19 martie. „O fată lesbiană a fost oprită de doi polițiști, presupun că știau despre ea, pentru că i-au luat forțat telefonul din mână și au căutat prin fotografii, au găsit fotografii personale și i-au spus că este ilegal să fii homosexuală și dacă nu vor probleme să le dea 3000 de lei”, a scris Frolov.

Aceasta a precizat că tânăra ar fi refuzat să dea bani, spunând că este vorba despre mită. Imediat după aceea, cei doi polițiști ar fi urcat în grabă în mașină și ar fi plecat.

„Fata este în stare de șoc, i-am zis să sune 112 să denunțe acest echipaj. Demult nu am avut așa situații cu poliția”, a mai scris Frolov.