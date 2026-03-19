Alexandru Balan, cercetat în România pentru trădare, plasat în arest la domiciliu

Fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, Alexandru Balan, cercetat în România pentru trădare, a fost plasat în arest la domiciliu. Decizia a fost luată joi de Înalta Curte de Casație și Justiție, care a admis contestația inculpatului împotriva încheierii Curții de Apel București din 6 martie, prin care i-a fost prelungit arestul.

Decizia prin care i-a fost înlocuită măsura preventivă prevede că Alexandru Balan este obligat să nu părăsească locuința fără permisiunea organului judiciar. De asemenea, el trebuie să se prezinte în fața organului de urmărire penală și a instanței ori de câte ori este chemat. Curtea a mai dispus ca Balan să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere.

Alexandru Balan a fost reținut pe 8 septembrie, la Timișoara, de procurorii români, fiind acuzat că ar fi divulgat informații secrete de stat legate de România către ofițeri KGB din Belarus. După ce a fost audiat de procurori, Curtea de Apel București a decis pe 10 septembrie plasarea lui Balan în arest preventiv.

Potrivit anchetei, Balan este acuzat că s-a întâlnit în anii 2024-2025, la Budapesta, cu ofițeri de informații ai Comitetului Securității de Stat (KGB) din Belarus, existând suspiciuni rezonabile că scopul acestor întrevederi au fost transmiterea de instrucțiuni și efectuarea de plăți pentru serviciile prestate.