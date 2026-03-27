Cursele interraionale și raionale, reluate integral. ANTA aprobă tarife provizorii

Timpul.md 27 martie 2026
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) anunță reluarea integrală a curselor de transport rutier de persoane pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

Potrivit autorităților, traficul se desfășoară în prezent în regim normal, asigurând conexiunea între toate localitățile.

În același timp, ANTA a aprobat tarifele provizorii pentru serviciile regulate de transport, în contextul modificării Metodologiei de calculare a prețurilor și a fluctuațiilor la costul combustibilului.

Astfel, pentru cursele interraionale, tarifele sunt de 0,90 lei/km pentru categoria de confort II și 1,03 lei/km pentru categoria de confort I. Pentru transportul raional, prețurile vor fi de 1,02 lei/km la categoria II și 1,15 lei/km la categoria I.

„Toate aceste măsuri intră în vigoare imediat, scopul principal fiind menținerea echilibrului între costurile operaționale ale transportatorilor și accesibilitatea serviciilor pentru cetățeni”, notează ANTA.

