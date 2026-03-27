Trump: Țările NATO nu au făcut nimic pentru a ajuta SUA în războiul cu Iranul

Preşedintele Donald Trump are, joi, o nouă postare pe Truth Social critică la adresa NATO şi scrisă în întregime cu litere mari, în care spune că ţările alianţei nu au făcut nimic ca să ajute în privinţa Iranului, deşi precizează că SUA nu aveau nevoie de acest ajutor, înainte de a transmite ceea ce pare a fi o avertizare voalată: SUA „«nu vor uita niciodată» acest moment foarte important!”, scrie şeful Casei Albe.

„Ţările NATO nu au făcut absolut nimic pentru a ajuta în privinţa ţării dezaxate, acum decimată militar, Iran. Statele Unite ale Americii nu au nevoie de nimic de la NATO, dar «nu vor uita niciodată» acest moment foarte important!” – a scris Donald Trump pe Truth Social în prima sa postare pe care o face joi dimineaţa (în jurul orei 6:17, ora locală a Washingtonului).

Nu este prima dată, de la izbucnirea războiului dintre SUA-Israel şi Iran, când preşedintele american critică NATO pentru că nu a acţionat alături de SUA, deşi acest lucru nu a fost solicitat oficial de administraţia Trump, care nici măcar nu a informat aliaţii despre intenţiile sale atunci când a început bombardarea Iranului, la 28 februarie, împreună cu Israelul.

Reproşurile preşedintelui SUA la adresa NATO au fost însoţite totdeauna de precizarea că SUA sunt puternice şi nu au nevoie de ajutor.

Nu mai târziu de săptămâna trecută, preşedintele SUA scria cam în aceeaşi manieră pe Truth Social: „Fără SUA, NATO este un tigru de hârtie! Nu au vrut să se alăture luptei pentru a opri un Iran cu capacitate nucleară. Acum, că acea luptă este câştigată militar, cu foarte puţin risc pentru ei, se plâng de preţurile ridicate ale petrolului pe care sunt obligaţi să le plătească, dar nu vor să ajute la deschiderea Strâmtorii Ormuz, o manevră militară simplă care este singurul motiv pentru preţurile mari ale petrolului. Este atât de uşor pentru ei, cu atât de puţin risc. Sunt LAŞI, şi vom ŢINE MINTE!”.