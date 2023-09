Curtea Supremă din Moldova îi permite lui Dodon să călătorească peste hotare

Pe 14 septembrie, Curtea Supremă de Justiție a Republicii Moldova a permis deplasarea peste hotare a fostului președinte Igor Dodon, acuzat de corupție, de organizarea și primirea de fonduri pentru un partid politic din partea unei “organizații criminale”.

Instanța a respins cererea procurorului, care a solicitat prelungirea interdicției de a părăsi țara pentru încă 60 de zile, dar l-a obligat pe Dodon să participe la ședințele de judecată.

Dodon a declarat că nu are intenția de a se ascunde de anchetă, dar ar dori să plece în străinătate pentru câteva zile cu familia sa.

“Într-un an și jumătate, am petrecut 180 de zile în arest la domiciliu, interdicția de a părăsi țara a fost în vigoare timp de 300 de zile. Astăzi, aceste restricții au fost ridicate. Consider această decizie corectă, dar tardivă”, a declarat Dodon.

Dodon se află în arest la domiciliu, astfel că are nevoie de o autorizație judecătorească pentru a pleca în străinătate.

