Maia Sandu: Trebuie să fim pregătiți să scoatem armata rusă din Moldova

Președintele R. Moldova, Maia Sandu, avertizează că țara noastră traversează o perioadă „periculoasă”, marcată de încercări de răsturnare a ordinii mondiale și de redesenare a granițelor statelor.

În acest context, șefa statului a subliniat importanța consolidării politicii externe și a parteneriatelor strategice ale Chișinăului, mai ales în pragul alegerilor parlamentare din toamnă.

„Este o perioadă nu doar complicată, dar și periculoasă. Instrumentul nostru în principal trebuie să rămână politica externă, relațiile pe care le-am construit și pe care trebuie să le consolidăm”, a declarat Maia Sandu, menționând că Moldova joacă deja un rol vizibil pe scena internațională, în pofida dimensiunii economice modeste.

Șefa statului a atras atenția asupra intensificării tentativelor de corupere a alegătorilor din diasporă, precum și asupra creșterii numărului de conturi false care promovează mesaje anti-UE și anti-reforme pe rețelele sociale.

„Acum, ca niciodată, trebuie să fim vigilenți, să ne apărăm suveranitatea, democrația, libertatea și alegerea noastră europeană”, a subliniat Maia Sandu.

Președintele a reiterat necesitatea pregătirii Moldovei pentru momentul în care trupele ruse ar putea fi retrase de pe teritoriul țării.

„Poate apărea o oportunitate geopolitică. Întrebarea este cum reușim să convingem Federația Rusă să-și retragă trupele din Republica Moldova”, a spus Maia Sandu.

Kremlinul a respins acuzațiile Maiei Sandu privind amestecul Rusiei în alegerile din septembrie. Purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, a declarat că afirmațiile „nu corespund realității” și a acuzat autoritățile de la Chișinău că ar restrânge drepturile electorale ale moldovenilor din Rusia.