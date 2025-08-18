Moldovagaz, desemnată să asigure Transnistria cu gaz până în martie 2026

Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a decis astăzi, 18 august, să desemneze S.A. „Moldovagaz” drept entitate responsabilă de aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene pentru perioada 1 septembrie 2025 – 31 martie 2026.

Decizia are un caracter temporar și tranzitoriu, fiind luată după ce licența de furnizare a „Moldovagaz” încetează la 1 septembrie. Măsura, propusă de Ministerul Energiei și coordonată cu Biroul politici de reintegrare, urmărește să evite întreruperile în livrările de gaze către consumatorii din stânga Nistrului, în pragul sezonului rece.

Prin această desemnare, „Moldovagaz” va putea achiziționa gaze de pe piața angro din Republica Moldova, inclusiv prin platforma de tranzacționare a „Bursei Române de Mărfuri (Romanian Commodities Exchange) Est” S.R.L., însă strict pentru necesitățile regiunii transnistrene.

Totodată, compania are obligația să dețină rezerve de gaze pentru acoperirea consumului mediu anual al consumatorilor casnici și al instituțiilor cu rol social esențial:

până la 30 septembrie – minimum 50%;

până la 31 octombrie – 100%.

ANRE a precizat că va monitoriza permanent respectarea acestor obligații. În cazul unor nereguli, autoritatea poate aplica sancțiuni financiare sau poate retrage statutul de entitate desemnată, la propunerea Ministerului Energiei.