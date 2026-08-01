Cutremur lângă Napoli: Ambasada R. Moldova în Italia îndeamnă cetățenii la prudență

Ambasada Republicii Moldova în Italia a emis o alertă ca urmare a producerii cutremurului în apropierea orașului Napoli.

Seismul cu magnitudinea de 4,5 a avut loc ieri, 31 iulie, în jurul orei locale 19:46, în zona Campi Flegrei, în apropierea orașului Napoli.

În acest context, Ambasada îndemnă cetățenii Republicii Moldova aflați în regiunile afectate să manifeste prudență sporită, să respecte indicațiile autorităților locale și ale serviciilor de protecție civilă și să urmărească informațiile oficiale privind evoluția situației.

Pentru informații actualizate privind activitatea seismică și recomandările autorităților italiene, moldovenii sunt rugați să consulte paginile oficiale ale Departamentului Protecției Civile și ale Institutului Național de Geofizică și Vulcanologie (INGV).

Cetățenii Republicii Moldova care se confruntă cu situații de urgență și au nevoie de asistență consulară pot contacta telefonul de urgență al Ambasadei Republicii Moldova în Republica Italiană: +39 329 442 1091. Acest număr este destinat exclusiv cazurilor de urgență, precum accidente, decese, calamități naturale sau alte situații cu caracter extraordinar.