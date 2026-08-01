Oriunde am fi, Moldova ne unește: Programul evenimentelor în cadrul Zilelor Diasporei 2026

În perioada 3–21 august, Biroul relații cu diaspora (BRD), din cadrul Cancelariei de Stat, organizează evenimente dedicate Zilelor Diasporei 2026. Activitățile se vor desfășura sub genericul „Oriunde am fi, Moldova ne unește!”.

Zilele Diasporei sunt organizate pentru consolidarea relațiilor dintre stat și cetățenii stabiliți peste hotare, promovând dialogul și valorificarea contribuției diasporei la dezvoltarea țării.

Programul din acest an include activități adresate mai multor categorii ale diasporei – tineri, lideri ai asociațiilor diasporale, profesioniști, membri ai asociațiilor de băștinași și cetățeni interesați de oportunitățile de implicare în dezvoltarea Republicii Moldova. O parte dintre evenimente vor avea loc în format hibrid, facilitând participarea moldovenilor din întreaga lume.

Printre principalele evenimente ale ediției se numără:

3 august, ora 11:00 – inaugurarea expoziției „Autori basarabeni în lume”, la Biblioteca Națională a Republicii Moldova, blocul central, cu lansări de carte ale autorilor din diaspora Iurie Cojocaru, Tamara Șchiopu și Dina Vrâncean, precum și vernisarea expoziției grafice semnate de Olga Chilat;

4 august, ora 13:00 – evenimentul „Youth Talk: Tinerii schimbă lumea”, organizat la Casa Guvernului, et. I, intrare str. Gavriil Bănulescu-Bodoni, care va reuni tineri de acasă și de peste hotare, alături de invitați speciali precum Nicoleta Colomeeț, Daniel Vodă și Alexandru Ghețan;

7 august, ora 10:00 – Forumul Diasporei, evenimentul central al programului, care va avea loc la Palatul Republicii, sub genericul „Oriunde am fi, Moldova ne unește!”.

15 august, ora 8:00 – Cupa Diasporei, Stadionul Dinamo.

„Forumul va reuni cetățeni ai Republicii Moldova stabiliți peste hotare, reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, parteneri de dezvoltare și lideri ai comunităților diasporale. Agenda include paneluri dedicate implicării civice a diasporei în procesul de integrare europeană, consolidării comunităților diasporale și parteneriatelor dintre diaspora și comunitățile de origine”, au subliniat reprezentanții Biroului relații cu diaspora, menționând că în cadrul Forumului vor fi amenajate expoziții de artă și patrimoniu, un târg al meșterilor populari și standuri informaționale ale instituțiilor publice și ale partenerilor de dezvoltare, oferind participanților oportunitatea de a descoperi inițiative și proiecte dedicate diasporei.