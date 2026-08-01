Parteneriatul moldo-american, discutat de Tofan și însărcinatul cu afaceri al SUA

Prim-ministrul Vasile Tofan a avut ieri, 31 iulie, o întrevedere cu însărcinatul cu afaceri al Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, Nick Pietrowicz. Discuțiile au vizat aprofundarea relațiilor bilaterale, proiectele comune de dezvoltare și consolidarea cooperării economice.

Șeful Guvernului a mulțumit Statelor Unite pentru investiția de 130 de milioane de dolari destinată construcției liniei electrice aeriene Strășeni–Gutinaș. Proiectul este finanțat integral printr-un grant oferit de Guvernul SUA și prevede construcția unei linii de înaltă tensiune de 400 kV, cu o lungime totală de aproximativ 190 de kilometri, dintre care circa 70 de kilometri pe teritoriul Republicii Moldova.

Linia Strășeni–Gutinaș va fi cea de-a treia interconexiune de înaltă tensiune dintre Republica Moldova și România.

„Această investiție este un exemplu foarte concret al rezultatelor pe care le produce parteneriatul nostru cu Statele Unite. O infrastructură energetică sigură și conectată la piața europeană este esențială nu doar pentru securitatea țării, ci și pentru dezvoltarea industriei, precum și pentru atragerea investitorilor”, a declarat prim-ministrul Vasile Tofan.

La rândul său, însărcinatul cu afaceri Nick Pietrowicz a apreciat înalt al relațiilor bilaterale și a reafirmat sprijinul Statelor Unite pentru Republica Moldova. Oficialul american a evidențiat valorile comune care stau la baza parteneriatului dintre cele două țări.

În cadrul întrevederii, a fost remarcat și sprijinul bipartizan de care Republica Moldova beneficiază în Congresul SUA.

Totodată, părțile au subliniat semnificația simbolică a anului 2026, când Statele Unite marchează 250 de ani de la proclamarea independenței, iar Republica Moldova – 35 de ani de independență.

Potrivit autorităților, aceste aniversări reprezintă o oportunitate de a reafirma prietenia dintre cele două state și de a stabili noi obiective pentru dezvoltarea parteneriatului moldo-american.

Prim-ministrul Vasile Tofan a reiterat că Republica Moldova este un partener de încredere al Statelor Unite, angajat în asigurarea stabilității, integrarea europeană și dezvoltarea unei economii moderne, competitive și deschise investițiilor.