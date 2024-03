Danone finalizează vânzarea afacerii din Rusia

Grupul francez Danone a anunţat vineri că a obţinut aprobările autorităţilor de reglementare pentru vânzarea afacerii din Rusia, Essential Dairy and Plant, către Vamin R LLC, transmite Reuters.

Pierderea totală recunoscută de Danone în evidenţa sa contabilă se ridică la 1,2 miliarde de euro, a informat compania, conform Agerpres. Finalizarea tranzacţiei este aşteptată în următoarele săptămâni, a precizat Danone. În februarie, Financial Times anunţa că Danone intenţionează să îşi vândă operaţiunile din Rusia unui om de afaceri care are legături cu conducătorul cecen Ramzan Kadîrov, la şapte luni după ce Vladimir Putin a ordonat preluarea controlului asupra operaţiunilor ruseşti ale Danone.

Potrivit unor documente consultate de Financial Times şi mai multor surse din apropierea acestui dosar, producătorul rus de lactate Vamin Tatarstan, o companie deţinută de omul de afaceri Mintimer Mingazov, a acceptat să plătească 17,7 miliarde ruble (191,88 milioane de dolari) pentru a prelua controlul asupra operaţiunilor Danone din Rusia. Danone va primi suma de 10 miliarde de ruble (108,40 milioane de dolari) pentru acţiunile sale, în timp ce restul de 7,7 miliarde de ruble vor merge spre serviciul datoriilor companiei ruseşti. Subsidiara din Rusia a Danone regrupează 7.500 de angajaţi şi 13 fabrici.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!