Datoria Moldovei urcă spre praguri sensibile: fiecare cetățean „poartă” 53.000 de lei

Datoria de stat a Republicii Moldova a ajuns la 127,2 miliarde de lei la sfârșitul lunii septembrie, o valoare care reprezintă aproximativ 36,2% din Produsul Intern Brut. Raportat la populația estimată la 2,4 milioane de locuitori, povara individuală înseamnă aproape 53.000 de lei pentru fiecare cetățean. Creșterea constantă a datoriei arată presiunea financiară tot mai puternică asupra bugetului și dificultatea statului de a acoperi cheltuielile fără împrumuturi.

Componenta externă a datoriei continuă să se majoreze, accentuând dependența Republicii Moldova de creditorii internaționali. Pe primul loc în lista finanțatorilor rămâne Fondul Monetar Internațional, instituție care impune și un set strict de reforme și condiționalități. Această evoluție demonstrează că stabilitatea economică a țării depinde tot mai mult de acordurile externe și de capacitatea Guvernului de a respecta angajamentele asumate.

În spatele FMI se află Asociația Internațională pentru Dezvoltare, urmată de Uniunea Europeană și de Banca Europeană de Investiții. Împrumuturile obținute de la aceste instituții sunt destinate în special reformelor, infrastructurii și modernizării unor sectoare-cheie, însă ele vin și cu obligații financiare pe termen lung. În condițiile unei economii fragile, ritmul rambursărilor devine o provocare majoră.

Un alt risc important vine din structura valutară a datoriei. Cea mai mare parte este contractată în euro, ceea ce lasă Republica Moldova expusă direct la fluctuațiile monedei europene. Orice depreciere a leului în raport cu euro poate crește automat costul real al datoriei și poate afecta bugetul public. Într-un context internațional instabil, acest detaliu devine un factor de vulnerabilitate financiară.

Creșterea datoriei, dependența de creditori și expunerea pe euro conturează un tablou care cere prudență fiscală și o strategie clară de reducere a riscurilor. Fără o economie mai puternică, investiții eficiente și reforme durabile, presiunea asupra generațiilor viitoare va continua să crească, iar spațiul de manevră al Guvernului va rămâne limitat.