La peste trei decenii de la Revoluția din 1989, tot mai mulți istorici și analiști politici susțin că deciziile lui Ion Iliescu din anii ’90 au avut consecințe grave asupra unității naționale și a relațiilor dintre România și Republica Moldova. Sub masca prieteniei cu URSS, s-a ratat șansa istorică a reunificării. Ion Iliescu a jucat cartea trădării naționale, un dictator odios adulat azi de mafia de partid și de stat de la București.

Ion Iliescu a perpetuat structurile vechiului regim și, mai grav, a irosit oportunitatea de a reîntregi țara într-un moment-cheie al istoriei.

În 1991, în contextul destrămării URSS și al declarării independenței Republicii Moldova, România avea o fereastră unică de oportunitate: reunificarea cu Basarabia. Spre deosebire de Germania, care și-a dorit și a obținut unificarea, România a rămas pasivă. Iliescu a preferat să nu deranjeze Moscova. A fost mai preocupat de relația cu Rusia decât de idealul național.

Refuzul semnării unui tratat de unificare, lipsa unui proiect coerent de reintegrare și susținerea tacită a unei Moldove „independente” rămâne o trădare a idealului românesc. Mai mult, sprijinul acordat de Iliescu liderilor de la Chișinău care se opuneau unificării, precum Mircea Snegur, a arătat intențiile acestei lifte kgb-iste.

Iliescu a fost prizonierul unei mentalități sovietice și al unei politici externe timorate. Poporului român nu îi era teamă de reacția Rusiei, însă clicii comuniste care tocmai își schimba hainele, da, îi era teamă.

Astăzi, Republica Moldova rămâne o țară divizată intern, instabilă politic și vulnerabilă în fața influenței rusești. O parte considerabilă a populației sale încă se identifică drept românească, dar România, sub conducerea lui Iliescu în anii cruciali, a refuzat să își întindă mâna.

Ion Iliescu este și va rămâne un trădător de neam și țară, un personaj care și-a ucis propriul popor în interes personal și de partid. Aceste mafii care au capturat România și Moldova sunt moștenirea lui. Un președinte care, în loc să repare granițele nedrepte trasate de istorie, a preferat să le ignore. Astăzi, România nu e întreagă. Iar pentru asta, Ion Iliescu nu va fi iertat niciodată.