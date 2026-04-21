De Blajini, satele s-au umplut de moldoveni veniți de la mii de kilometri distanță

A fost animație și luni, de Paștele Blajinilor, în satele Republicii Moldova, așa cum nu mai e în zilele de peste an. Moldovenii întorși acasă de la mii de kilometri distanță pentru a petrece sărbătorile pascale și-au amintit de rudele plecate în lumea celor drepți.

Oamenii au mers la cimitire, au aprins lumânări și au dat de pomană. Tradiția spune că, în acest fel, cei vii duc lumina Învierii și bucuria Paștelui și celor plecați din această lume.

Cimitirul din satul Micăuți, raionul Strășeni, a fost ieri plin de oameni veniți să-și pomenească rudele. Printre ei și surorile Efros, stabilite în Italia de peste 20 de ani. Spun că sărbătorile pascale sunt printre puținele momente din an care adună toată familia acasă.

Svetlana Efros, stabilită în Italia: „Anul acesta s-a primit să venim toate trei surori, doi frați îi avem în Rusia. Sunt ambii părinți morți și pentru dânșii venim. În fiecare an noi avem grijă de dânșii, să nu uităm.”

Angela Efros, stabilită în Italia: „Părinții pentru noi au fost tare scumpi și merită să venim. Chiar dacă e departe, totuși merită să venim pentru ei.”

Oamenii s-au reîntâlnit cu rude pe care nu le-au mai văzut de mult timp, au tămâiat mormintele, iar preotul a trecut pe la fiecare, rostind rugăciuni și cântând „Veșnica pomenire”.

Victor Condrea, paroh, Biserica „Sfânta Treime”, Micăuți: „Aceste zile de pomenire a celor răposați sunt importante nu doar ca să ne unească aici, să ne întâlnim cu rudele noastre, cu prietenii. Este important lucrul acesta, că cei răposați așteaptă rugăciunile noastre.”

Oamenii au depănat amintiri despre cei plecați și au împărțit pomeni. Spun că încearcă să păstreze obiceiul așa cum l-au moștenit de la bunici și părinți. În cele mai multe localități din Republica Moldova, Paștele Blajinilor este sărbătorit la o săptămână după Paști. În unele comunități, mai ales ucrainene, însă, este marcat în Duminica Mare, cunoscută și ca Rusalii sau Troița, la 50 de zile după Paști.